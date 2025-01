Directorul medical al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), Radu Sicinschi, a declarat pentru Agerpres că, în urma accidentului, ambulanța trimisă la fața locului a preluat patru persoane, cei mai mulți elevi de liceu, care au fost transportate la SJU.

Ulterior, angajații instituției au aflat că alți pasageri din microbuzul implicat în accident au plecat de la locul evenimentului pentru a ajunge la ore, așa încât medicii SAJ s-au deplasat la Liceul teoretic \"Constantin Brătescu\" din Isaccea iar în urma consultațiilor au decis ca alți patru elevi să fie transportați la Tulcea pentru investigații suplimentare.

"Când am aflat că o parte din pacienți sunt la liceu, am trimis din nou ambulanța în Isaccea să-i verifice pe elevi. Starea lor (a celor opt elevi, n.red.) este relativ bună, dar escoriațiile și traumatismele care par minore la prima vedere au nevoie de investigații suplimentare. În urma unor izbituri, pot apărea diverse probleme la nivelul coloanei cervicale. Când cineva pleacă de la locul accidentului, nu avem de unde să știm dacă nu cumva are o fisură de coloană cervicală, iar la zece minute de la fisura aceea se ajunge la fractură și, din fractură, la secțiune de coloană sau măduva spinării", a artat Radu Sicinschi.