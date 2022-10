În accident au fost implicate două autoturisme şi o cisternă, victima fiind şoferul unuia dintre autoturisme, care ar fi adormit la volan.

Sursa foto: stiri.botosani.ro

Un pompier aflat în timpul liber a intervenit, acordând primul ajutor şoferului rănit.



„Un pompier aflat în timpul liber, care se afla în trafic, a oprit şi i-a acordat victimei primul ajutor, până la sosirea forţelor de intervenţie. Bărbatul rănit a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. La faţa locului au ajuns pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Botoşani cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi una de descarcerare, precum un echipaj SJA", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Dorina Lupu.

„Mă deplasam în zonă și am văzut evenimentul rutier. Am încercat să-l ținem imobilizat până la sosirea echipajelor. I-am imobilizat capul, gâtul, am stat lângă el până la sosirea pompierilor. Persoana a afirmat la un moment dat că își simte picioare, mâinile și dorea să iasă din mașină. Șoferul ar fi adormit la volan. Eu l-am găsit chiar dormind”, a declarat plutonierul adjutant șef Marius Ciocodeică, subofițer operativ în cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, potrivit monitorulbt.ro.

Bărbatul rănit a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati".