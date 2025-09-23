La scrut timp de la producerea incidentului, la fața locului au intervenit pompieri, cadre medicale și polițiști.

”Toate persoanele aflate în autoturismele implicate în accident s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Un bărbat în vârstă de 35 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme, a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă și ulterior transportat la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.

Potrivit ei, pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.