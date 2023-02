Încă 10 români din Turcia au ajuns în țară azi-noapte. O mamă și doi copii au fost îmbarcați într-o aeronavă militară de pe aeroportul din Adana. Ulterior aeronava a făcut și o escală pe aeroportul din Malatya de unde a mai preluat alți șapte studenți, aflați într-o zonă devastată de cutremure.

De asemenea, MAE încearcă să repatrieze un alt grup de 10 români care se află la distanță mare de aeroporturi.

În total, până la acest moment, 21 de români au fost aduși în țară în siguranță.

Misiunile de salvare ale celor aproximativ 60.000 de salvatori străini, printre care și români, sunt contracronometru, în cele 10 regiuni din Turcia devastate de cutremur.

Un copil de doar câteva luni a fost scos teafăr de sub dărâmături. Familia acestuia nu a fost încă găsită.

MEXICANO SALVA UN BEBE EN TURKIA pic.twitter.com/9T2x1YyLOz — ING ..Ángel lopez🇨🇦🇺🇸🇲🇽 (@ngelLop77144489) February 8, 2023

După 20 de ore de căutări, salvatorii au găsit în viață alte 2 fetițe speriate și înfometate.

TURKIA - TERREMOTO. MILAGROS DE VIDA. Maravilloso rescate estás dos niñas que permanecieron veinte horas bajo los escombros. pic.twitter.com/UCi2tvUfTF — Liliana Franco (@lilianaf523) February 7, 2023

Autoritățile au declarat stare de calamitate în 10 provincii, pentru trei luni, și susțin că sinistrații vor fi cazați în hotelurile din Antalya. Până vor ajunge acolo, oamenii se luptă să supraviețuiască iernii. Rămași doar cu hainele de pe ei, oamenii au aprins focuri. Mai multe corturi umanitare au fost instalate pentru cei care nu mai au case.



România este prima țară care ajuns cu salvatori în Turcia. Peste o sută de specialiști în situații de urgență caută supraviețuitori sub dărâmături. Situația este dramatică și oamenii se tem să mai intre în case de teama unor noi replici, a mărturisit în exclusivitate la Realitatea Plus medicul Ionuț Olaru de la spitalul Floreasca.



"Impresionant , la prima vedere, te izbeste teama oamenilor de a intra in case, de necunoscut. Suntem intr-o zona unde temperaturile ajung la zero grade si oamenii se tem sa mai intre in case. Cele care nu s-au demolat sunt afectate structural si peste tot unde ne uitam sunt focuri in locuri publice in care toata lumea ramane peste noapte, zone in care ninge, in care ploua. e dezolant ce se intampla aici", a declarat salvatorul.