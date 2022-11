5 beneficii ale sfeclei rosii

Sfecla rosie are un gust inconfundabil, care fie iti place, fie nu. Este, in acelasi timp, plina de substante minunate pentru organism: potasiu, magneziu, fier, vitaminele A, B6 si C, acid folic, proteine, antioxidanti si fibre solubile, scrie divahair.ro.



Prin urmare, are si efecte pozitive asupra sanatatii, dintre care enumeram cinci, dupa cum urmeaza:

1. Sfecla rosie si reglarea tensiunii arteriale

Se stia deja de mult timp ca sfecla rosie ajuta la scaderea tensiunii arteriale, insa un studiu din 2010 a arata faptul ca beneficiile ei se extind pana la tratarea bolilor cardiovasculare. Intr-un studiu in care voluntarii au fost tratati pentru tensiune cu suc de sfecla , tablete de nitroglicerina si o bautura placebo, primele doua grupe au obtinut rezultate in 24 de ore. Si, pentru ca cei care iau pastile ajung adesea sa consume doze tot mai mari pentru a-si regla tensiunea, este indicat sa se caute si solutii naturiste, ale caror efecte secundare sunt incomparabile cu cele ale chimicalelor. Daca suporti gustul sucului de sfecla si ai probleme cu tensiunea marita, bea zilnic cate un pahar si problema se va diminua. In plus, aceasta leguma scade colesterolul rau, care provoace blocaje in artere si se depunde pe organe, inclusiv pe inima.

2. Sucul de sfecla si dementa

Se pare ca sucul de sfecla ajuta circulatia la nivelul creierului la oamenii mai in varsta, ceea ce inseamna ca poate fi folosit pentru a incetini progresul dementei. Sfecla rosie contine nitrati, care sunt transformati in nitriti de catre bacteriile din gura. Acestia dilata vasele de sange din corp, crescand astfel fluxul de sange si, implicit, cantitatea de oxigen care ajunge la organe, inclusiv la creier.

3. Sfecla rosie si sarcina

Una dintre substantele care fac ca sfecla rosie sa fie un aliment atat de recomandat este acidul folic , care este esential pentru dezvoltarea normala a tesuturilor. In primele luni de sarcina, acidul folic contribuie masiv la formarea coloanei vertebrale a fatului si poate preveni diferite defecte genetice ale acesteia. O alta substanta esentiala din sfecla rosie este fierul, de care mamicile in devenire au nevoie din plin pentru a putea invinge starea de oboseala cronica specifica sarcinii. Un aspect important de retinut este faptul ca sfecla rosie gatita are proprietati diminuate fata de cea consumata cruda.

4. O leguma care regleaza glicemia

Sfecla rosie nu are grasimi si are foarte putine calorii, asa ca poate fi consumata cu incredere si de persoanele care tin la silueta. O portie de 100 de gr din aceasta legumna contine 43 de calorii, 2 gr de proteine, 10 gr de carbohidrati si 3 gr de fibre. Desi are un indice glicemic mediu (64), sfecla rosie este convertita foarte lent in zaharuri de catre corp, ceea ce inseamna ca iti mentine glicemia pe o linie stabila.

5. Sfecla rosie te umple de energie

Daca starea de somnolenta sau lipsa de energie te impiedica sa ai o viata plina si interesanta, trebuie sa stii ca ai foarte multi aliati in randul alimentelor, in special printre legume si fructe. Sucul de sfecla rosie te poate pune pe picioare inaintea unei sesiuni de efort intens. Intr-un studiu, cei care au baut aceasta licoare au reusit sa faca cu 16% mai mult efort fizic decat cei care nu au baut nimic. Acest beneficiu este in stransa legatura cu transformarea nitratilor in oxid de azot, care reduce consumul de oxigen din timpul exercitiilor de intensitate scazuta, imbunatatind circulatia, in acelasi timp. Asadar, inainte de rutina de sport, bea un pahar de suc de sfecla si iti vei pune sangele in miscare la propriu!

Beneficiile si proprietatile sfeclei rosii au fost exploatate inca de pe vremea romanilor, iar, in prezent, cu toate optiunile de medicamente pe care le avem, este momentul sa ne indreptam din nou atentia spre tratamente naturiste, care ne mentin corpul in forma maxima, fara efecte secundare.