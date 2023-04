Cele patru tinere spun că sunt plimbate de la o secție la alta și că procurorii refuză să le dea date despre anchetă. Contactați de jurnaliști, polițiștii au explicat că urmărirea penală este in rem pentru că deocamdată nu a fost identificat niciun posibil vinovat.



Apartamentul din Brașov, închiriat de fete pentru vacanța care s-ar fi putut sfârși tragic, aparține soției unui consilier local PNL.



Fetele au ajuns la spital cu concentrație de 10% de monoxid de carbon în sânge și au stat conectate la măști de oxigen. Încă din prima zi de vacanță tinerele au început să se simtă rău, au avut amețeli, greață și simțeau că se sufocă, însă au crezut că sunt răcite.



"Am observat ca cineva era acolo sa faca curatenie, un domn, si toate geamurile si usile erau deschise. Era foarte frig acolo si ni s-a parut ciudat ca sta in atat de mult frig, dar am zis ca aeriseste", a povestit una dintre fete.



A doua noapte a fost critică pentru ele. Fetele au adormit cu greu, iar monoxidul de carbon inhalat le-a dus în stare de inconștientă. Doar un miracol a făcut ca una dintre tinere să se trezească și să ceară ajutor.



"Am fi putut sa murim de la el de aceea noi am dormit cu usa la baie deschisa si cu geamul putin crapat pentru ca simteam ca nu e in regula, simteam ca nu avem aer", a spus o alta.



"A fost o vacanta tragica, cumplita, in care eu cu prietenele mele puteam sa murim fara sa ne dam seama. Atat prprietarul, cat si coproprietarul stiau de aceste probleme si cu toate astea ne-au bagat acolo cu buna stiinta", marturisesc tinerele.



Studioul este indisponibil pentru rezervări după incident.