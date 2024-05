”Confirmăm moartea a 27 de persoane în incendiu”, a declarat presei în noaptea de sâmbătă spre duminică ofiţerul de poliţie Radhika Bharai.

Un bilanţ anterior anunţa 24 de morţi.

Cei patru copii morţi aveau până în 12 ani, potrivit poliţistului.

”Corpurile au fost atât de arese încât nu pot fi recunoscute, ceea ce face identificarea lor dificilă”, a declarat ofiţeril.

Autorităţile locale au anunţat într-un comunicat că poliţia recoltează ”eşantioane de ADN de la rămăşiţe” în vederea identificării corpurilor.

Peste 300 de persoane se aflau într-o sală a unei structuri cu două etaje în parcul de distracţii TRP atunci când a izbucnit incendiul, în acest weekend de vacanţă de vară, a declarat presei un ofiţer pompier de la Rajkot, în statul Gujarat, Ilesh Kher.

Premierul indian Narendra Modi - originar din acest stat - s-a declarat ”extrem de bulversat”, într-un mesaj postat pe reţele de socializare.

În apripiere de dărâmături, din care ieşea în continuare fum, duminică, mama şi sora lui Asha Kathad, în vârstă de 20 de ani, care lucra la parcul de distracţii, aşteptau cu disperare veştidespre ea.

”Nu avem nicio informaţie despre ea”, a declarat presei mama tinerei, atât de compleşită de emoţie încât nu şi-a putut spune numele.

”Oamenii au fost prinşi de surparea unei structuri temporare în apropiere de intrare, care a îngreunat evacuarea”, a declarat Ilesh Kher.

Extinderea incendiului a fost facilitată de natura materialelor, foarte inflamabile.

Un oficial de rang înalt din cadrul municipalităţii Rajkot, Prabhav Joshi, a declarat duminică AFP că poliţia a arestat două persoane.

”Ancheta continuă”, a declarat el.

”PLINĂ DE FUM”

Duminică, corpurile morţilor, învelite într-un linţoliu alb au fost aliniate în rânduri în vederea evacuării.

Supravieţuitori au declarat că au fost nevoiţi să spargă uşi şi să sară pe ferestre pentru a scăpa de sinistru,

”Jucam popice atunci când membri ai personalului ne-au spus că a izbucnit un incendiu la parter şi că trebuie să plecem. Zona s-a umplut repede de fum”, declară ziarului The Indian Express Pruthvirajsinh Jadeja.

”Am încercat să ieşim pe uşa din spate, dar nu am reuşit. Am văzut o rază de lumină din afară. Am dat cu piciorul în tablă, iar cinci dintre noi am reuşit să fugim sărind de la primul etaj”, a declarat el.

El estimează că aproximativ 70 de persoane se aflau la primul etaj atunci când a izbcnit incendiul.

Imagini postate pe contul de Instagram al parcului arată că includea o sală de popice, o pistă de karting şi trampoline.

Incendiile sunt frecvente în India, din cauza stării proaste a clădirilor, suprapopulării şi nerespectării regulilor de siguranţă.

Şase bebeluşi au murit au murit sâmbătă seara într-un incendiu care a devastat un spital de copii la New Delhi, potrivit poliţiei capitalei indiene.