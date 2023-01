ASPA precizează că, în cursul anului 2022, a capturat de pe raza municipiului Bucureşti aproximativ 1.700 de câini, iar cei mai mulţi de pe raza Sectorului 6, acolo unde s-a petrecut tragedia în care o femeie și-a piedut viața.

𝗖𝘂 𝗰𝗲 𝘀𝗲 𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮̆ 𝗔𝗦𝗣𝗔?

Conform OUG 155/2001, ASPA este responsabilă de capturarea câinilor fără stăpân care circulă liber și fără însoțitor pe domeniul public al Municipiului București.



𝗨𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗰𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮 𝗔𝗦𝗣𝗔?

ASPA are competențe doar pe raza Municipiului București, doar pe domeniul public și doar pentru ridicarea câinilor.



𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮̆𝗿𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗿 𝘁𝗿𝗲𝗯𝘂𝗶 𝘀𝗮̆ 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲𝘇𝗲 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗽𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝘂𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰?

Da. Conform OUG 155/2001, articolul 1 (1) – “𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̧𝑡𝑖 𝑎𝑢 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡̧𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎 𝑖̂𝑛𝑓𝑖𝑖𝑛𝑡̧𝑎, 𝑖̂𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡̧𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖, 𝑖̂𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 60 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑖̂𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡̧𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡̧𝑎̆, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑠𝑡𝑎̆𝑝𝑎̂𝑛.”

Singura primărie de sector din București care are un astfel de serviciu înființat este Primăria Sectorului 1. Acest serviciu capturează câinii de pe raza Sectorului 1 și îi cazează în adăpostul propriu de la Odăi.



𝗖𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗶 𝗮𝗳𝗹𝗮𝘁̦𝗶 𝗽𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲?

Proprietarii terenurilor, caselor etc. sunt responsabili de câinii care se adăpostesc pe proprietățile lor. Conform HCGMB 120/2010, proprietarii de terenuri, persoane fizice și jurdice, sunt obligate să își împrejmuiască proprietățile.



𝗦𝘂𝗻𝘁 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘀̦𝗶 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻 𝗹𝗲𝗴𝗲?

Da, conform OUG 155/2001, HG 1059/2013, microciparea și sterilizarea câinilor sunt obligatorii. Amenzile pentru nerespectarea legislației sunt cuprinse între 5.000-10.000 lei.



𝗗𝗲 𝗰𝗲 𝗻𝘂 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮̆ 𝗔𝗦𝗣𝗔 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝘃𝗲𝗱𝗲𝗮 𝗱𝗮𝗰𝗮̆ 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁̦𝗶, 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁̦𝗶 𝘀̦𝗶 𝗶̂𝗻𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁̦𝗶 𝗶̂𝗻 𝗥𝗘𝗖𝗦?

Potrivit legislației în vigoare, ASPA nu are competențe pentru verificarea proprietarilor de animale, nu poate constata contravenții sau infracțiuni, nu instrumentează dosare penale și nici nu poate aplica sancțiuni.



𝗖𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁̦𝗶𝗶 𝗶̂𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗳𝗮̆𝗿𝗮̆ 𝘀𝘁𝗮̆𝗽𝗮̂𝗻 𝗱𝗶𝗻 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗶?

ASPA capturează câinii fără stăpân de pe domeniul public, în timp ce polițiile locale și poliția națională au alte competențe față de ASPA: acestea pot verifica proprietarii de câini, pot verifica dacă animalele sunt sterilizate și microcipate, dacă sunt ținute pe proprietăți private îngrădite corespunzător, în așa fel încât acestea să nu aibă acces să iasă pe domeniul public.

Potrivit Legii 155/2010 privind Poliția Locală, art. 6. lit. e), polițiștii locali “𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎̆ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎̆ 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑖, 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑖𝑣𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡̦𝑒𝑖, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑒𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡̦𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠̦𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖, 𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑠𝑡𝑎̆𝑝𝑎̂𝑛 𝑠̦𝑖 𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑠̦𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒𝑎𝑧𝑎̆ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑠𝑡𝑎̆𝑝𝑎̂𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡̦𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖 𝑠̦𝑖 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎̆ 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑎̆𝑝𝑜𝑠𝑡.”

Potrivit OUG 155/2001, ANSVSA și polițiștii din cadrul MAI pot aplica sancțiuni pentru nemirociparea și nesterilizarea câinilor.

Potrivit HCGMB 120/2010, polițiștii locali pot aplica sancțiuni proprietarilor de terenuri, persoane fizice sau juridice, care nu își îngrădesc corespunzător proprietățile, și astfel câinii pot intra pe acestea, se pot înmulți și apoi pot ieși pe domeniul public.



𝗖𝗮̂𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗮𝗷𝗮𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗔𝗦𝗣𝗔 𝘀𝗲 𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮̆ 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿?

În total, în cadrul echipajelor de prindere, sunt angajați 13 șoferi și prinzători, care beneficiază de sprijinul medicilor veterinari colaboratori pentru folosirea armei cu tranchilizant.



𝗖𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗱𝗼𝘁𝗮̆𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗲𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗷𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗔𝗦𝗣𝗔?

În 2022, ASPA a achiziționat pentru prima dată instrumente de capturare non-traumatice, precum cuști-capcană pentru animale mari și mici, plase de capturare, mănuși profesionale anti-mușcătură.

În dotarea echipajelor existau deja crose pentru contenție și arme cu tranchilizant.

Au fost cumpărate și cuști noi de transport pentru câini, pe două dimensiuni, confecționate special pentru nevoile echipajelor și bunăstarea animalelor, precum și echipamente de protecție pentru angajați. Totodată, au fost reparate mașinile de intervenție pentru siguranța angajaților și a animalelor.



𝗖𝗮̂𝘁̦𝗶 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶 𝗮 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗔𝗦𝗣𝗔 𝗶̂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟮?

În cursul anului 2022, ASPA a capturat de pe raza Municipiului București aproximativ 1700 de câini.



𝗖𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘂𝗹 𝗱𝗶𝗻 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗶 𝗰𝘂 𝗰𝗲𝗶 𝗺𝗮𝗶 𝗺𝘂𝗹𝘁̦𝗶 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶 𝗳𝗮̆𝗿𝗮̆ 𝘀𝘁𝗮̆𝗽𝗮̂𝗻?

Cei mai mulți câini capturați în 2022 au fost ridicați de pe raza sectorului 6:

Sectorul 6 – 381

Sectorul 5 – 358

Sectorul 2 – 285

Sectorul 4 – 268

Sectorul 3 – 238

Sectorul 1 – 150



𝗨𝗻𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗱𝘂𝘀̦𝗶 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗶 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁̦𝗶 𝗱𝗲 𝗔𝗦𝗣𝗔 𝘀̦𝗶 𝗰𝗲 𝘀𝗲 𝗶̂𝗻𝘁𝗮̂𝗺𝗽𝗹𝗮̆ 𝗰𝘂 𝗲𝗶?

Câinii ridicați de către ASPA sunt cazați în cele trei centre ASPA Pallady, ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești, unde sunt microcipați, sterilizați, deparazitați, vaccinați și promovați spre adopție.



𝗖𝗮̂𝘁̦𝗶 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶 𝗮𝘂 𝗳𝗼𝘀𝘁 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗮𝘁̦𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝗱𝗮̆𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗔𝗦𝗣𝗔 𝗶̂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝘀̦𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟮?

ASPA a organizat în ultimii doi ani 63 de târguri de adopții, au fost adoptați peste 3.000 de căței la târguri sau din adăposturi.



𝗔𝗦𝗣𝗔 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗮̆ 𝘀𝗮̆ 𝗲𝘂𝘁𝗮𝗻𝗮𝘀𝗶𝗲𝘇𝗲 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝗱𝗮̆𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗶?

Nu. Conform HG 1059/2013, art. 28, al. (1) "𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑠𝑡𝑎̆𝑝𝑎̂𝑛, 𝑝𝑜𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖 𝑐𝑎𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 14 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎̆𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡̦𝑖, 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑡̦𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑡̦𝑖 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡̦𝑎̆, 𝑑𝑎𝑐𝑎̆ 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎̆ 𝑠𝑝𝑎𝑡̦𝑖𝑖 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡̦𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑜𝑟."



𝗠𝗮𝗶 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗹𝗼𝗰𝘂𝗿𝗶 𝗶̂𝗻 𝗮𝗱𝗮̆𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗔𝗦𝗣𝗔?

Da, ASPA are locuri disponibile în adăposturile proprii pentru cazarea câinilor noi capturați.



𝗖𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁̦𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶 𝗶̂𝗻𝗺𝘂𝗹𝘁̦𝗶𝗿𝗲𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗮𝘁𝗮̆ 𝗮 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘀̦𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝗮𝘃𝗲𝗮 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝘂𝘁̦𝗶𝗻𝗶 𝗰𝗮̂𝗶𝗻𝗶 𝗮𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁̦𝗶?

Sterilizarea este singura soluție care previne înmulțirea necontrolată a câinilor.



𝗖𝗮̂𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁 𝗔𝗦𝗣𝗔 𝗶̂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝘀̦𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟮?

În cadrul campaniilor de sterilizări gratuite organizate de ASPA în utlimii doi ani au fost sterilizați 2.000 de câini și 6.000 de pisici.



𝗔𝗦𝗣𝗔 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘇𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁 𝗶̂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲?

Da. Campania de sterilizări și microcipări gratuite pentru câinii de rasă comună cu deținător este în desfășurare. Se asigură gratuit anestezia, sterilizarea, tratamentul după operație, microciparea, înregistrarea în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân și carnetul de sănătate.

Programări la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, de la 09:00 la 16:00.



𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮̆𝗿𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗽𝗼𝘁 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮̆𝗿𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲?

Da. Conform HG 1059/2013, art. 41, (1) „𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡̦𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎̂𝑖𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑢 𝑠𝑡𝑎̆𝑝𝑎̂𝑛 𝑐𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡̦𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑠𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑢 𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑖𝑠̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑡̦𝑖 𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑧𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑖 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣-𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡̦𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎̆𝑧𝑢𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑡. 8, 𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎̆𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡̦𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑣𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎̆ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎̆, 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡̦𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑖.”



𝗦𝗨𝗥𝗦𝗘:

OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare.

HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare.

Legea 155/2010 privind Poliția Locală, cu modificările și completările ulterioare.