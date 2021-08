Femeia a povestit că soțul său era angajat la o firmă care aparține de Primăria Sectorului 3 și că știa că lucrează la parcarea de la Piața Muncii. În ziua tragediei, bărbatul a venit acasă să își ia niște scule.

”Soțul meu a venit ieri într-o mare viteză acasă să ia scule. Mi-a spus că se întoarce la muncă pentru că avea o țeavă de tăiat. Eu știam că lucrează la pasajul Piața Muncii, nicidecum acolo. Știam că locul lui de muncă este la parcarea subterană.

Soțul meu era angajat la o firmă care aparține de Sectorul 3.

Era foarte grăbit. Avea programare să meargă la medic, la 17:00, și mi-a spus de dumincă seară că se va învoi la 15:00 ca să aibă timp să ajungă. A venit pe la 14:30, cu colegul care a murit și el, să ia scule. Mi-a spus că are de tăiat o țeavă și că se întoarce repede. Pe la 15:00 și ceva l-am sunat și nu a răspuns. I-am dat mesaje și nu mi-a răspuns nici la ele. La 21:30 am fost sunată de un polițist de la Secția Omoruri care m-a întrebat ce legătură am cu Moise Marius, i-am spus că sunt soția. Atât a durat, vreo cinci ore, până l-au scos de acolo.

Nu m-a contactat nimeni să-mi spună ce căuta acolo.

Când am fost la INML, m-am întâlnit cu vărul colegului care a murit cu soțul meu. Dânsul mi-a spus că aia era altă firmă și fuseseră trimiși de domnul primar Robert Negoiță acolo.

Soțul meu lucra la firma Algorithm, care aparține Primăriei Sectorului 3”, a povestit femeia.

Emilia Moise a spus că nu a sunat-o nimeni să îi dea explicații.

”Părerile de rău nu-mi mai aduc soțul înapoi. Mi-aș dori și eu să aflu ce s-a întâmplat.

Avem doi copii, de 24 și 29 de ani. Fata se întoarce din vacanță, din Grecia, în seara asta, suntem cu toții terminați, nu ne vine să credem”, a mai spus femeia.