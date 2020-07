”100 de ambulante noi, moderne, pentru bucuresteni si ilfoveni, achizitionate de Primaria Capitalei, prin ASSMB, si predate in comodat Serviciului de Ambulanta. 8 milioane de euro. Sa nu aveti nevoie de ambulante si spitale! Dar, daca apare vreo problema, sa va bazati pe noi! Am investit in sanatate in 4 ani, cat altii in 20 de ani!”, a anunțat Gabriela Firea.