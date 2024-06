Care este viziunea strategică a companiei Philip Morris International (PMI) pentru un viitor fără fum și cum se aliniază aceasta cu responsabilitățile dumneavoastră de director de marketing?

Philip Morris International este pe deplin dedicată viziunii sale de a înlocui țigările cu alternative fără fum fundamentate științific. Businessul nostru are la bază investiții majore în câteva arii fundamentale: știință, mărci de top la nivel mondial, capabilități comerciale și plasarea consumatorului în centrul tuturor activităților noastre. În ultimii 10 ani, am făcut progrese semnificative în călătoria noastră către un viitor fără fum, spun acest lucru deoarece am văzut o creștere impresionantă a categoriei produselor care încălzesc tutunul fără să-l ardă. Angajamentul nostru de a le oferi fumătorilor adulți posibilitatea să facă tranziția de la țigări la produsele alternative, în cazul în care nu renunță, este mai puternic decât oricând.

Rolul meu de Director de Marketing este perfect aliniat cu viziunea strategică a companiei. Responsabilitățile mele se concentrează pe tranziția către produsele fără fum și pe comunicarea eficientă a acestei transformări către consumatori, în paralel cu educarea lor cu privire la riscurile reduse asociate acestor produse. Echipa noastră de marketing dezvoltă campanii adresate fumătorilor adulți, pe care îi susținem în tranziția lor către produsele fără fum, care reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului.

Anul 2024 marchează o aniversare semnificativă pentru PMI. Ce anume sărbătoriți?

În acest an, IQOS, sistemul de încălzire fără combustie numărul 1 din lume, împlinește 10 ani. Este momentul perfect pentru a reflecta asupra călătoriei noastre și a sărbători 10 ani de experiențe memorabile. În urmă cu zece ani, am făcut un pas uriaș către viitorul fără fum atunci când am lansat pe piață IQOS, special pentru fumătorii adulți. De atunci, am inovat permanent și ne-am extins continuu portofoliul de produse fără fum, fundamentate științific, în conformitate cu nevoile și așteptările consumatorilor.

În prezent, produsele noastre fără fum sunt disponibile în peste 80 de piețe la nivel global. Pot să vă spun că a fost o călătorie continuă de reinventare și de creștere. Și o decizie care a schimbat viețile celor peste 28 de milioane de utilizatori din întreaga lume care fie au renunțat complet la țigări, fie se află în diferite etape ale tranziției către produsele fără fum. În 25 de pieţe veniturile PMI provenite din produse fără fum depăşesc 50% din veniturile nete totale.

Care este strategia de portofoliu a companiei și cum reflectă aceasta preferințele diverse ale fumătorilor adulți? Ce alte inovații intenționați să mai lansați?

Astăzi PMI este lider global în categoria produselor fără fum. Compania deține în portofoliu produse fără fum, fundamentate științific, care ocupă poziții de lider în categoria tutunului încălzit, dintre care se detașează IQOS, sistemul de încălzire a tutunului numărul 1 în lume, precum și produse cu nicotină pentru uz oral, categoria cu cea mai rapidă creștere. Ne extindem permanent portofoliul pe baza feedbackului primit de la consumatori, care se află în centrul tuturor acțiunilor noastre, și ne asigurăm că reflectă așteptările și preferințele care evoluează constant.

Produsele noastre care încălzesc tutunul fără să-l ardă sunt create pentru profiluri diferite de utilizare, gust, preț și tehnologie și acoperă o gamă largă de preferințe ale consumatorilor adulți, de la cele familiare și accesibile, la cele care oferă o experiență premium. Ele sunt disponibile pentru fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze.

În România am adus până acum pe piață câteva generații ale sistemului nostru de tutun încălzit IQOS. Vom continua să oferim în mod constant soluții îmbunătățite, fundamentate științific, în linie cu cele mai recente progrese ale tehnologiei. Recent am lansat ediția limitată IQOS ILUMA Neon Purple, și mai avem în plan și alte ediții limitate, precum și colaborări cu diverse mărci.

Cu ce ​​provocări vă confruntați în promovarea alternativelor fără fum pe o piață asociată în mod tradițional cu țigările?

Da, ne confruntăm cu astfel de provocări în România. Percepțiile, dezinformarea și influențele culturale sunt câteva dintre ele. Mulți oameni încă percep țigările ca pe o normă și le asociază cu acceptarea și ritualurile sociale. Renunțarea la aceste obiceiuri și convingerea fumătorilor adulți să treacă la alternative fără fumat necesită depășirea unor credințe adânc înrădăcinate. Informațiile greșite cu privire la riscurile produselor fără fum pot împiedica, de asemenea, adoptarea acestora. Înțelegerea surselor de nocivitate ale țigărilor este încă destul de limitată, iar fumatul nu este stigmatizat. Fumătorii știu că țigările sunt nocive, dar totuși continuă să fumeze.

Reglementările foarte stricte, cu privire la produse și la marketingul acestora, limitează adesea disponibilitatea, accesibilitatea și posibilitatea de informare cu privire la alternativele fără fum. Este esențial ca fumătorii adulți români care nu renunță la țigări, să poată accesa cu ușurință alternativele fără fum, așa cum sunt produsele din tutun încălzit. În Români, jumătate din populație locuiește în mediul rural, iar marile concentrații urbane sunt destul de puține, așa că pentru noi este o provocare să punem aceste alternative la dispoziția tuturor consumatorilor. Credem că aceste provocări trebuie abordate prin campanii de educare și conștientizare, precum și prin reforme în zona de reglementare.

Ce ne puteți spune despre comunitatea IQOS? care este strategia de interacțiune cu membrii comunității?

Aniversarea noastră de 10 ani este momentul perfect pentru a celebra marea comunitate globală IQOS – diversă, în continuă creștere, precum și experiențele membrilor săi. Astăzi peste 28 de milioane de fumători au trecut la dispozitivul nostru cu tutun încălzit, iar dorința noastră este să inspirăm cât mai mulți fumători adulți care nu renunță la fumat să se alăture acestei mișcări.

Dar să ne întoarcem în România, și aici avem o comunitate de adevărați „iubitori de IQOS” – utilizatorii noștri care promovează cu pasiune marca printre prietenii lor fumători adulți. Motivați de conversațiile noastre permanente cu utilizatorii, care au loc fie la evenimente din Horeca, fie în magazinele specializate ale IQOS, oferim experiențe care merg dincolo de produs și ne îmbogățesc valorile de brand. Anul acesta, IQOS continuă să susțină proiecte care îmbină arta și inovația – Romanian Design Week, Tiff, Jazz in the Park, Festivalul Diploma. De asemenea, continuăm să creăm experiențe speciale pentru diverse comunități din toată țara - Flight festival, Festival du Bonheur, Brunch Affair și Iconic. De asemenea, pentru că suntem în plină perioadă de sărbătoare, am lansat noile IQOS ILUMA Neon Purple, 3 modele care surprind culorile vibrante ale verii în nuanțe electrizante de violet și magenta.

Articol susținut de Philip Morris România.