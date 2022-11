Cand te simti stresata, este posibil sa resimti si efectul unor alegeri alimentare nesanatoase. „Daca suntem stresati, tindem sa nu mai realizam ce facem si ne indreptam spre mancare pentru ca ne face sa ne simtim bine si ne distrage atentia”, spune Abby Langer, detinatoarea platformei Abby Langer Nutrition din Toronto. Unele alimente precum ciocolata, chipsurile de cartofi, puiul prajit, cartofii prajiti, produc rapid satisfactie, asa ca de multe ori mancam ca sa obtinem imediat aceasta senzatie.

Acest obicei poate exacerba problema, scrie MSN.

„Inghetata si chipsurile te fac sa te simti bine pe termen scurt, dar pe termen lung iti pot afecta sanatatea, iar nivelul de stres se inrautateste. Cand te simti epuizata trebuie sa ai grija de corpul tau, nu sa-l chinuiesti si mai rau cu junk food”, spune Abby Langer.

Organismul are un raspuns fizic la stres (muschii tensionati, glicemia crescuta, schimbari ale ritmului respiratiei si ale pulsului cardiac) atunci cand hormonii precum adrenalina, noradrenalina si cortizolul sunt pompati in sistem. Daca la toate aceste manifestari se adauga si un stomac cu probleme si schimbarile de apetit, e clar ca te vei simti rau.

Conform Asociatiei Americane de Psihologie, acest raspuns este o reactie la procesul biologic care probabil ne era de mare ajutor la inceputul evolutiei, dar nu ne mai foloseste cand este confruntat cu factorii de stres din era moderna.

Intrucat stresul cronic poate provoca probleme grave de sanatate, este foarte important sa iei repede masuri, iar acestea trebuie sa includa si schimbarea nutritiei.

MSN prezinta cateva alimente care contribuie la reducerea stresului.

1. Avocado

Acest fruct versatil este o excelenta sursa de vitamina B6, care are efect dovedit de reducere a stresului, imbunatatind functionarea sistemului nervos. Avocado este o sursa de potasiu (o bucata contine 975 miligrame, in timp ce o banana are 422), element care regleaza presiunea sangelui. Il poti consuma dimineata, taindu-l bucatele, laolalta cu un bol de guacamole.

2. Somonul

Acest peste foarte gustos este recunoscut pentru continutul bogat de acizi grasi omega-3, care protejeaza sanatatea inimii.

Stresul provoca cresterea nivelului de cortizol, iar daca acesta ramane ridicat, poate avea efecte devastatoare asupra sistemului cardiovascular si produce inflamatie cronica.

Sa nu uitam, somonul este si o componenta importanta a dietei mediteraneene, una dintre cele mai populare diete din lume, cu multiple beneficii pentru sanatate. Citește continuarea pe andreearaicu.ro!