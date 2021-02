”Pregătim lansarea unui nou program național de dezvoltare locală. Începând cu partea a doua a anului, vom avea dezbateri pentru a stabili ce urmează să finanțăm. O vom face în consultare cu autoritățile locale, vom stabili mecanisme, criterii, astfel încât să nu existe discriminare politică la alocarea proiectelor, primăriile să poată să aibă acces în funcție de criteriile de prioritizare și, evident, vom aloca o sumă importantă.

Am prevăzut o sumă efectivă de aproximativ un miliard. De asemenea, am prevăzut credite de angajament care să permită lansarea de noi proiecte pe plan local. Am modificat legislația și am creat posibilitatea de a finanța și alte categorii de proiecte decât cele care erau finanțate. Realitatea este că școli, grădinițe, săli de sport aferente școlilor s-au cam făcut și atunci am vrut să extindem un pic portofoliul de proiecte”, a declarat Orban.