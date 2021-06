Saptamana trecuta, Guvernul a decis, in urma propunerii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca incepand de astazi, 1 iunie, sa fie aplicate mai multe masuri, in contextul scaderii numarului de cazuri de Covid-19.

Activitatile culturale, artistice si de divertisment pot fi organizate si desfasurate in spatii deschise cu participarea a cel mult 1.000 de persoane.

Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum si pentru persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfasurarii activitatii).

Creste numarul de persoane care nu apartin aceleiasi familii si care pot circula in grupuri pietonale, de la 6 persoane la 8 persoane.

Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, parastase) este permisa cu participarea a maxim 70 de persoane in spatii deschise sau cu participarea a maxim 50 de persoane in spatii inchise, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si sunt respectate masurile de protectie sanitara. Organizatorul poate decide organizarea si desfasurarea evenimentului cu un numar mai mare de participanti daca toti participantii fac dovada vaccinarii impotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare si este asigurata o suprafata de minim 4 mp/persoana.

Activitatile culturale, artistice si de divertisment pot fi organizate si desfasurate in spatii inchise cu participarea publicului pana la 70% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu obligativitatea purtarii mastii de protectie.

Organizarea de cursuri de instruire si workshop-uri pentru adulti, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, este permisa cu participarea unui numar de maximum 70 de persoane in interior si 200 in exterior, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea masurilor de distantare, asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana si obligativitatea purtarii mastii de protectie.

In plus, este permisa organizarea de conferinte in spatii inchise, cu participarea unui numar de maximum 100 de persoane in interior, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea masurilor de distantare si cu obligativitatea purtarii mastii de protectie.

Tot de astazi, se redeschid locurile de joaca in spatii inchise, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului si sub conditia ca insotitorii copiilor sa faca dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ori se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfasurarii activitatii).

Organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in spatii inchise sau deschise este permisa cu participarea spectatorilor pana la 25% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum si pentru persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfasurarii evenimentului).

De asemenea, functionarea salilor de sport/fitness este permisa cu participarea publicului pana la 70% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, fara purtarea mastii de protectie si cu asigurarea unei suprafete de 7 mp/persoana.

Si piscinele in spatii inchise isi reiau activitatea cu participarea publicului pana la 70% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori

Restaurantele pot fi deschise in interior pana la 70% din capacitatea maxima a spatiului, in intervalul orar 5:00 - 24:00.

Totodata, intre masurile anuntate de Guvern este si cresterea gradului de ocupare a spatiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistica de pe litoral pana la cel mult 85%. Administratorul poate permite ocuparea unitatii de cazare pana la capacitatea maxima, daca toate persoanele fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

In urma deciziei Executivului, este permisa desfasurarea activitatii in baruri, cluburi, discoteci si sali de jocuri, in intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Creste gradul de ocupare la 70% din capacitatea maxima a spatiilor pentru operatorii economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.

In plus, festivitatile organizate in spatii deschise, prilejuite de terminarea anului scolar pot fi desfasurate cu participarea elevilor si personalului didactic, precum si a apartinatorilor, daca acestia din urma sunt persoane vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ori prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore sau se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfasurarii activitatii) in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si ministrului sanatatii.

De asemenea, se elimina obligativitatea purtarii mastii de protectie la locurile de munca in spatii inchise unde isi desfasoara activitatea maxim 5 persoane, cu conditia ca acestea sa fie vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, iar in zonele respective nu este permis accesul publicului sau a altor lucratori, ramanand obligatorie in toate spatiile inchise comune.