Skoda a reinventat Skoda Superb. Maşina cu lipici la români a fost prinsă necamuflată

Skoda a reinventat Skoda Superb. O maşină foarte populară printre români vine cu un nou look în 2019. Limuzina cehă a primit un facelift. Galeria Foto.

Cum arată Skoda Superb 2019, în Galeria Foto.

Skoda Superb a fost surprinsă necamuflată în teste. Caroseria a primit modificări de design. Skoda Superb 2019 vine cu spoilere fata si spate restilizate subtil, de un tratament similar avand parte inclusiv blocurile optice, potrivit 4tuning.ro. Grila radiatorului a fost, la randul ei, redesenata, in timp ce gama de culori exterioare ar putea propune cateva optiuni proaspete. Sursa foto: Carscoops

Potrivit celor mai recente informatii neoficiale, noua Skoda Superb Facelift va debuta in premiera mondiala la inceputul lunii viitoare, cu ocazia Salonului Auto organizat la Geneva in perioada 7 - 17 martie. Vanzarile vor lua startul in vara.

