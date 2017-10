Simona Halep. Cum a scăpat românca de "coşmarul" Jelena Ostapenko. Reacţia letonei e uimitoare

Venus Williams a învins-o marți pe letona Jelena Ostapenko la Turneul Campioanelor, în Grupa Albă, după un meci maraton, 7-5, 6-7 (3), 7-5, la capătul a trei ore și 14 minute.

Ostapenko, 20 de ani, pierduse şi primul meci, înclinându-se în fața spaniolei Garbine Muguruza, nr. 2 mondial, 6-3, 6-4. Jucătoarea letonă are acum șanse mici de calificare în semifinale.

Jelena Ostapenko a vorbit despre meciul pierdut în faţa lui Venus Williams, iar reacţia sa autocritică este uluitoare.

"Când trebuia să servesc, eu nu serveam! Ea a servit bine și a fost dificil să fac break, chiar dacă am returnat destul de bine. Pot spune că am returnat mai bine decât am servit. A fost însă o experiență grozavă să joc la Singapore și o iau ca pe un plus", a spus Jelena Ostapenko.