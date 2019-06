Rezistența corpului uman: cât durează până se auto-consumă

Cu siguranță te-ai întrebat într-un moment de oboseală supremă - oare cât poate să reziste corpul uman? Ei bine, oamenii de știință vin cu o lămurire la problema ta. Iată care este răspunsul lor.

În cazul efortului depus pe termen lung, limita de ardere a caloriilor a metabolismului este de 2,5 ori mai mare decât în mod normal, iar corpul tău va începe să se hrănească cu țesuturile și cu rezervele de grăsimi proprii pentru a putea rezista.

Așadar, corpul uman are o capacitatea de a rezista la eforturile fizice, dar are și o limită, care odată depășită nu va duce la nimic bun, ci din contră.

Cât poate rezista corpul tău la efort și ce se întâmplă dacă exagerezi

O echipă de cercetători a realizat un studiu, în cadrul căruia a analizat datele strânse în urma diferitelor evenimente și provocări de anduranță la care sunt supuși oameni – de la participarea în ultramaratoane de 5.000 de kilometri la nașterea unui copil.

„Asta definește câmpul a ceea ce este posibil pentru oameni”, a zis antropologul Herman Pontzer, de la Duke University din North Carolina, Statele Unite ale Americii, care a participat la studiu. „Există o limită până și la numărul de calorii pe care intestinele noastre îl pot absorbi pe zi”.

Pentru a înțelege mai bine limitele pe care corpul uman le are, cercetătorii au urmărit câtă energie au consumat șase concurenți la maratonul Race Across the USA. În cadrul acestuia, participanții au alergat câte șase maratoane pe săptămână, timp de cinci luni. Ulterior cercetătorii au analizat datele de la Tour de France și expedițiile arctice.

„Trupul uman poate să facă astfel încât să nu se folosească energie mai rapid decât o poate realimenta. Acest lucru este însă util doar pe termen scurt. Pe termen lung, un asemenea ritm poate duce, în cele din urmă la moarte”, a declarat Pontzer.

