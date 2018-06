RCS-RDS, Telekomsport. Lovitură dată de operatorii RCS-RDS şi Telekomsport. Abonaţii câştigă

Cei mai importanţi operatori în telecomunicaţii din România au datlovitura pe piaţa drepturilor TV pentru Liga Campionilor.

Astfel, Telekom și RCS-RDS, operatori care au propriile lor staţii TV de sport, au achiziţionat drepturile TV pentru Champions League, pentru următorii 3 ani.

Meciurile nu se vor vedea doar pe canalele Digi Sport și Telekom, anunţă paginademedia.ro. Posturile Look TV vor difuza, de asemenea, partide din cele două competiții europene. Look are două posturi, Look TV și Look Plus.