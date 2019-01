Rareş Bogdan, veste groaznică după ce s-a decis suspendarea emisiei Realitatea TV

CNA a decis suspendarea emisiei postului Realitatea TV în data de 17 ianuarie, timp de 10 minute, iar pretextul îl reprezintă relatarea evenimentelor din data de 10 august 2018, de la mitingul Diasporei.

Rareş Bogdan a participat la şedinţa CNA-ului, în care s-a decis acest lucru. Realizatorul Realitatea TV spune că s-a urmărit ca postul să fie pus în genunchi.

"Sunt şocat, nu-mi vine să cred. Am încercat să-mi păstrez calmul, le-am explicat că am dorit să reflectăm corect lucrurile. M-am simţit ca la şedinţele din anii '50. Bine că mi-am păstrat calmul, chiar umorul la un moment dat. Am fost de la început şarjat, iar unul dintre membrii CNA-ului mi-a spus că dacă n-ar fi fost Realitatea, n-ar fi existat circul de după 10 august. Suspendarea emisiei este extrem, extrem de gravă. Asta ţine de libertatea presei. Vom sesiza ambasadele, Comisia Europeană. Am fost acuzaţi că am criticat jandarmii, că am incitat oamenii. Au fost acuzaţi Oreste Teodorescu, Doru Mărieş. I-au atacat pe Edi Pastia, pe Cartianu, pe Ciocăzanu. Am fost acuzaţi de incitare. Le-am arătat imaginile de calmare. N-a contat absolut nimic. Am sperat că membrii CNA-ului vor avea decenţa să conştientizeze că n-am făcut altceva decât să informăm. Ei şi-ar fi dorit ca Realitatea TV şi Digi să nu existe. Să sancţionezi un post TV că informează corect mi se pare incalificabil! Ne-au acuzat că am manipulat în momentul respectiv. Ne-au acuzat că am folosit termenul gazare, că oamenii n-au fost gazaţi. Sunt 850 de plângeri la Parchet că oamenii au fost gazaţi. N-a contat nimic. Au dorit un singur lucru: să fim puşi în genunchi.

Trebuia să dăm ce au dat restul televiziunilor, conform lor. CNA a considerat o încercare de manipulare şi de ameninţare. Mi s-a spus că am incitat la violenţă. Noi am cerut calm, linişte, iar post-evenimente am cerut să ni se spună cine sunt vinovaţii. Cei 6 care au votat suspendarea emisiei merită toată desconsiderarea! Nu poate CNA să impună existenţa a doar 3 televiziuni care prezintă evenimentele deformat. Eu nu sunt un moderator iubit, ci poate foarte iubit, în care oamenii au încredere, pentru că le-am câştigat încrederea. Eu am fost calm la şedinţa CNA! Cât am fost eu în sală, nu s-a vorbit de suspendare, ci de amendă. Este un prim pas spre închiderea Realităţii TV, pentru că aşa se procedează. Prima dată se dă închidere de emisie 10 minute, apoi de 30 de minute, iar a treia oară se suspendă licenţa! Am lacrimi în ochi pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu-mi vine să cred", a spus Rareş Bogdan la Realitatea TV.

Citiţi şi: