Poza ca un corp perfect, dar şi-a arătat cicatricea. Ce a păţit în secunda următoare a şocat! Oribil!

Vedetă pe reţelele de socializare, această tânără de doar 24 de ani a avut parte de un adevărat coşmar în momentul în care a decis să facă publică o poză cu o cicatrice care-i însemna corpul. A vrut, astfel, să arate lumii întregi că nu este "perfectă".

Gabrielle Epstein, o tânără de 24 de ani, din Australia, a trăit, recent, cea mai mare dezamăgire a vieţii. Extrem de apreciată pe reţelele de socializare, unde are sute de mii de fani, Gabrielle a decis, recent, să-şi dezvăluie un secret care a urmărit-o ani la rând.



Aceasta a pozat pe Instagram o fotografie în care apare îmbrăcată cu un costum de baie minuscul, albastru, însoţită de mesajul: "Dacă te uiţi atent în partea de sus a piciorului stâng, vei vedea o cicatrice."



Puţini au fost cei care au şi văzut-o, oricât de mult s-au chinuit, iar asta i-a adus valuri de critici dure. În plus, sute de prieteni virtuali i-au blocat contul.



"Ţi-am dat unfollow din cauza acestui comentariu", i-a scris un fan. Altul a completat: "Dacă te uiţi mai bine, aproape că vezi că nu am creier."



Cei mai mulţi au susţinut că o zgaibă ca cea pe care o afişa tânăra nu merita niciun fel de atenţie şi că Gabrielle a vrut, prin postarea sa, să atragă compasiune şi, implicit, mai mulţi followeri.