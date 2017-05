„Povestea iubirii”, de Radu Mihăileanu, în premieră la TIFF

Povestea iubirii/ The History of Love, primul lungmetraj în limba engleză al lui Radu Mihăileanu, parțial filmat în România, ajunge în cinematografele din România din 9 iunie. Premiera oficială va avea loc pe 5 iunie, la Cluj-Napoca, la Festivalul Internațional de Film Transilvania (2-11 iunie), în prezența lui Radu Mihăileanu și a renumitului actor britanic Derek Jacobi.

Bazat pe bestseller-ul cu același nume scris de Nicole Krauss și tradus în peste 35 de limbi, filmul urmărește povestea de dragoste dintre Léo (Derek Jacobi) și Alma (Gemma Arterton), doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea război mondial par să-i despartă pentru totdeauna.

A fost odată un băiat, Léo, care iubea o fată, Alma. O numea „cea mai iubită femeie din lume” și i-a promis că o va face să râdă toată viața. Războiul i-a separat, ea a plecat la New York. El a depășit toate obstacolele pentru a se reîntâlni cu ea și pentru a-și tine promisiunea. În zilele noastre, locuiește în Brooklyn o adolescentă vulcanică și plină de imaginație, pe care o cheamă tot Alma. I s-a promis că va fi cea mai iubită femeie din lume. Însă nu este simplu să iubești și să fii iubit. Între Léo și tânăra Alma pare să nu existe nicio legătură. Și totuși… Din Polonia anilor `30 până în Central Park-ul zilelor noastre, un periplu peste ani și continente le va uni destinele.

Despre actorii din Povestea iubirii, Radu Mihăileanu spune că soarta i-a surâs. Derek Jacobi este „un actor complet, cu sufletul deschis, care trece de la comedie la tragedie la fel de simplu cum ar traversa strada”. Britanica Gemma Arterton,fostă Bond girl, „a avut sarcina dificilă de a fi credibilă în rolul celei mai iubite femei din lume și a reușit să joace toate vârstele personajului său, de la 18 la 75 de ani, cu atâta intensitate”.

Despre Sophie Nélisse, cunoscută pentru rolul din The Book Thief, spune că este „un geniu de 15 ani, plin de energie, care sare de la dramă la comedie într-o secundă, care înțelege toate mizele dramatice și are acea capacitate rară de a controla totul și de a se uita pe sine atunci când joacă”. Apoi este William Ainscough, care are numai 11 ani și care l-a rugat încă de la început să-l trateze ca pe un adult pe platou. Și „cireașa de pe tort: Elliott Gould, un tip nebun, generos, amuzant, disponibil, care-mi spunea tot timpul: «Radu, sunt aici să fac tot ce vrei tu»”.

Povestea iubirii este o coproducție Franța-Canada-Belgia-România, co-producătorul român fiind Libra Film. Filmările au avut loc la Cluj și București, la Montreal și New York. Scene importante au fost turnate în satul Dâncu din comuna Aghireșu și în mai multe locații din Cluj (Sinagoga de pe strada Horea, Teatrul Național, Parcul Central, Facultatea de Chimie).

Trailer oficial: http://bit.ly/Povesteaiubirii