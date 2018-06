"Nicio graţiere nu mă ajută pe mine". Care e planul de urgență al PSD pentru salvarea lui Dragnea

La doar o lună după câștigarea puterii, în ianuarie 2017, PSD a încercat să treacă în forță celebra OUG 13 care impunea un prag la abuzul în serviciu și îl salva pe Dragnea de condamnarea din dosarul "Bombonica." La acel moment, Liviu Dragnea s-a eschivat spunând că ordonanța care a scos sute de mii de români în stradă nu are legătură cu procesul lui. Fals: din valul de reacții de susținere a șefului PSD din prezent se vede că singura speranță de salvare se leagă tot de re-activarea pragului la abuzul în serviciu.

Președintele PSD Liviu Dragnea a pretins la momentul OUG 13 că ordonanța de urgență prin care se modifica Codul penal nu i se aplică și lui.

Dragnea a răspuns presei că OUG 13 nu oprește procesul în care e judecat pentru instigare la abuz în serviciu și la fals deoarece acuzația de fals intelectual ”rămâne”. Liderul PSD făcea pierdută exact acuzația cea mai gravă: cea de abuz în serviciu, adică exact cea prin care era salvat de ordonanță.

"Nicio graţiere nu mă ajută pe mine. Eu nu am auzit de la Guvern că vrea să dezincrimineaze abuzul în serviciu. Pe de altă parte, ştiu că avem o Curte Constituţională, din câte mai ştiu eu, cel puţin azi dimineaţă era în vigoare, care a adoptat o decizie. Dacă trebuie să ieşim în stradă pentru a nu pune în acord deciziile Curţii Constituţionale cu legislaţia, e şi asta o opţiune, sau poate CCR a emis acea decizie pentru mine. Uitaţi-vă cu atenţie pe dosarul meu şi pe ce a apărut în presă sau ce a fost în dezbatere publică. Nu mă ajută pe mine personal. Eu am înţeles de la DNA că au o problemă cu vreo 15.000 de dosare. Eu nu cred că cele 15.000 sunt despre mine", a Dragnea cu doar o zi înainte de fatidica OUG 13.

Toate reacțiile pro-Dragnea de acum invocă "pragul la abuzul în serviciu"

Ministrul Justiției Tudorel Toader a sărit în apărarea lui Dragnea și a atacat decizia judecătorilor de la Curtea Supremă. Toader a afirmat totuși că magistrații nu au luat în calcul o decizie a CCR legată de fapta pentru care a fost condamnat Dragnea.

"Nu au luat în considerare Curtea Constituțională a României, pentru o decizie la care am participat și eu când eram judecător acolo... O decizie a CCR nu poate să fie neglijată, nu poate să nu fie luată în considerare, chiar dacă legiuitorul nu pune de acord textul cu decizia Curții...Decizia cu privire la abuz a fost una interpretativă, n-a fost una de admitere pur și simplu", a declarat vineri ministrul Justiției.

Și premierul Viorica Dăncilă a criticat decizia din Justiție prin care Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu, poziție inacceptabilă în orice stat de drept:

"Decizia instanței de judecată în cazul președintelui PSD ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influența arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o faptă prevăzută de un articol pentru care există deja o decizie a CCR că trebuie modificat pentru a fi în acord cu regulile Constituției", a scris joi Dăncilă, cu cuvinte aparent dictate tot de ministrul Justiției.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că PSD a greșit că nu a corelat până acum deciziile CCR în legislația penală. Ea a făcut referire și la OUG 13 prin care se modificau Codurile penale, abrogată de Guvernul Grindeanu:

"Vă spun cu certitudine că a fost o greșeală faptul că nu am aplicat deciziile CCR. Sper că acum ne vine mintea românului de după, pentru că așa este corect. Nu am dat înapoi noi, a dat înapoi un prim-ministru care și-a pierdut și mandatul, prin moțiune de cenzură făcută de partid. În momentul când ți se înmoaie genunchii mergi acasă. Și acea OUG 13 a fost declarată constituțională după".

Ce urmează să facă PSD ca să-și scape "liderul maxim"

"PSD-iştii pregătesc terenul ca să impună un prag la abuzul în serviciu", atrag atenția surse apropiate situației din partidul de guvernământ.

Jurnalistul Liviu Avram atrage atenţia asupra faptului că noile coduri penale ţintesc ambele dosare ale lui Liviu Dragnea şi că dacă se va modifica pragul pentru infracţiunea de abuz în serviciu, acest lucru va avea legătură directă cu situaţia penală a şefului PSD.

"A vehicula din nou această snoavă cu pragul îmi spune că Dăncilă, Carmen Dan şi restul PSD-iştilor pregătesc psihologic terenul ca să impună rapid, poate prin OUG un prag la abuzul în serviciu ca Dragnea să nu mai poată fi condamnat în apel", a scris Liviu Avram.

Rareș Bogdan explică care este planul PSD după condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare: abrogarea OUG 14 și reactivarea automată a negrei OUG 13:

”PLANUL este unul singur! Acum vor sa forteze CCR sa dea ca neconstitutionala Ordonanta 14 care a anulat celebra Ordonanta 13! Sesizarea este la Curte deja! Pana si ei isi dau seama ca nu pot forta cu o noua OUG data de Dancila care sa dezincrimineze abuzul in serviciu, o Ordonanta care, cu siguranta, ar scoate 2 milioane de romani in strada si atunci incearca smecheria cu CCR. O smecherie care va scoate cel mai probabil minim 1 milion de romani in strada, oricat vor incerca sa explice ca e o decizie a CCR si ca ei, ticalosii, nu au nici o vina”, spune Rareș Bogdan spune realizatorul TV.

Capcana plasată de PSD în OUG 14

În textul Ordonanței 14/2017 care rectifica ororile din OUG 13 a fost strecurată o posibilă capcană. Specialiştii spun că, printre articolele menite să readucă procedura penală la forma anterioară actului adoptat de guvern în seara de 31 ianuarie, s-a strecurat şi o prevedere contrară Legii fundamentale.

Eroarea se referă la articolul 25 al Codului de procedură penală. Articolul din OUG 14 spune că, în caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, instanța nu ar trebui să soluționeze chestiunea prejudiciului, ci închide dosarul și gata. Dar CCR a spus deja că trebuie să fie soluționată și această chestiune, chiar dacă dosarul se închide. Astfel, acest articol din ordonanță este neconstituțional.

Abuzul în serviciu, modificat în Parlament săptămâna viitoare

Surse parlamentare citate de g4media.ro anunta ca majoritatea PSD-ALDE va modifica, incepand de saptamana viitoare, articolul din Codul Penal pe baza caruia Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare.

Astfel, PSD va ataca articolul din Codul Penal referitor la abuzul in serviciu. PSD a propus cea mai radicala revizuire a acestei infractiuni: impunerea unui prag de 200.000 de euro si scaderea limitelor pedepsei, de la 2 – 7 ani cat este in prezent, la 1 – 5 ani. Prejudiciul calculat de procurori in dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat joi este de 108.000 lei.

Ca să grăbească procesul de intrare în vigoare a modificărilor la codul penal, alianța de guvernare ar putea trece proiectul de lege prin asumare sau direct prin OUG.