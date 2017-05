Par zodii inofensive, dar îţi pot face sufletul BUCĂŢI! Fereşte-te de ele ca de foc!

La prima vedere, n-ai zice ca acesti oameni au parte de un suflet atat de negru. Si tocmai pentru ca nu te astepti te vor uimi cu forta cu care reusesc sa faca mult rau. Vorbim despre nativii zodiacului care par inofensivi, dar care, in realitate, iti vor distruge nervii cu doar cateva vorbe.

Scorpion

Ai zice ca nativului Scorpion, egocentrist din fire, prea putin ii pasa de cei din jur. Problema lui e ca ii pasa doar atunci cand se simte incoltit. Atunci improasca Scorpionul cu venin, ucigand dintr-o lovitura. E genul de persoana care te poate distruge psihic, in mod constient.

Capricorn

Prins mereu cu ale lui, cufundat in munca, ai crede ca nativul Capricorn este inofensiv. Realitatea este ca poate fi extrem de crud, calcandu-ti in picioare sentimentele si jignindu-te cu zambetul pe buze. E capabil sa planifice lucruri de-a dreptul inimaginabile si sa isi doreasca foarte mult sa distruga o persoana, din cele mai puerile motive.

Pesti

E atat de bland la prima vedere, incat nici prin cap nu ti-ar trece de ce este in stare. Atunci cand iubeste, isi da si sufletul pentru partener, dar in momentul in care i-ai gresit sau sentimentele au disparut, nu mai are niciun fel de scrupule si te poate distruge, scrie ele.ro. Va profita de toate slabiciunile tale si de tot ceea ce a aflat despre tine in timpul relatiei.