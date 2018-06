Pâinea neagră nu este atât de sănătoasă precum credeam. Iată motivul!

paine neagra

Ca sa eviti pericolul din paine, primul pas este sa nu mai cumperi paine alba. Aceasta este puternic procesata si, prin urmare, este plina de aditivi alimentari si conservanti.

Painea alba nu-ti aduce niciun beneficiu in dieta. Este o paine fara aport nutritional, fiindca in timpul procesarii isi pierde fibrele, vitaminele si mineralele. Cu ce te poti alege din paine alba: carbohidrati rafinati care ingrasa, cresc colesterolul si ingreuneaza digestia. Daca painea alba este, de principiu, rea pentru sanatate, painea neagra ar trebui sa fie varianta buna. Din pacate, lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Adeseori, painea neagra nu este altceva decat paine alba „vopsita”; contine coloranti alimentari care ii dau culoarea maronie, iar proprietatile ei nutritionale sunt foarte slabe. Alteori, painea neagra, desi e facuta cu cereale integrale, poate contine si unele ingrediente-surpriza, pe care nu ti le doresti in dieta. Ca sa eviti pericolul din paine si sa faci cea mai buna alegere, citeste eticheta de pe painea pe care o cumperi. Cu cat lista este mai scurta cu atat mai bine! Atentie, la 5 ingrediente periculoase:

Grasimi vegetale hidrogenate. Sunt adaugate in paine pentru ca o fac mai rezista la oxidare si la aparitia mucegaiului, prelungindu-i, astfel, termenul de valabilitate. Nu imbunatatesc cu nimic gustul painii. Sunt ieftine. Grasimile vegetale hidrogenate sunt periculoase pentru sanatate din cauza modului in care se obtin. Hidrogenarea presupune transformarea grasimilor lichide (uleiuri) in grasimi solide, folosindu-se temperaturi foarte mari si substante chimice. Grasimile vegetale hidrogenate sunt printre cele mai periculoase grasimi din produsele procesate. Sunt niste grasimi trans (produse de om) care cresc colesterolul rau si il scad pe cel bun, pot provoca boli de inima, diabet, obezitate. Cand cumperi paine, cauta sa fie scris pe eticheta “100% faina integrala”

Propionat de calciu (E 282). Este un conservant care impiedica formarea mucegaiului in paine si produsele de panificatie. Cand cumperi o paine cu o perioada de valabilitate mare, e posibil ca acest E sa apara in lista de ingrediente periculoase. Cel mai sigur este sa-l eviti. Consumul sau a fost asociat cu reactii alergice, probleme cu somnul si stari de agitatie la copii. Zahar. Da painii un gust usor dulceag si placut, dar o si ajuta sa creasca (drojdia se hraneste cu zahar). De asemenea, zaharul face ca painea sa aiba si o textura mai catifelata, datorita faptului ca retine apa. Zaharul poate fi intalnit pe eticheta si sub denumirea de dextroza sau glucoza. Pentru a avea un stil de viata cat mai sanatos, incearca sa reduci consumul de zahar. Poate duce la obezitate, diabet, boli de inima, dezechilibre hormonale.

Emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi. Au rolul de a combina ingredientele pe baza de apa si ingredientele pe baza de uleiuri, care in mod normal nu se „leaga”. Acestea fac painea mai moale si ii imbunatatesc textura. Desi au denumiri ciudate, aceste E-uri sunt folosite cu precadere in industria alimentara si sunt sigure pentru consum. Totusi, daca vrei sa ai o dieta cat mai curata, evita-le! Produsele de calitate nu folosesc mono si digliceride ale acizilor grasi; ouale sau laptele pot actiona ca emulgatori. Colorant caramel. Il gasim si in sucurile acidulate, dar este folosit si pentru a „inchide” la culoare painea, in special pe cea neagra si pe cea de secara. Acest colorant este considerat a fi un posibil compus carcinogen (poate provoca aparitia cancerului), deci, evita-l daca il descoperi pe lista ingredientelor.