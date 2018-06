Oprea, primul interviu după revenirea în politică.Totul despre Dragnea, statul-paralel, alegeri 2009

În timp ce Klaus Iohannis și Liviu Dragnea se războiesc, Gabriel Oprea revine în politică. Astăzi a relansat UPNR și spune că deschide larg porțile partidului, să ajungă la cel puțin 500 de mii de membri. Asta deşi, fostul vicepremier este trimis în judecată în două dosare, iar acum doi ani s-a retras din politică, tocmai ca să nu afecteze imaginea partidului. Acum spune că România are nevoie de un partid ca UNPR și speră că instanța îi da demonstra nevinovăția.

În 2016, după ce Gabriel Oprea s-a retras din politică, partidul pe care îl conducea a fuzionat cu PMP. O fuziune contestată la tribunal de unii UNPR-iști, care, în cele din urmă, nu i-a mai convenit nici lui Traian Băsescu. Prin urmare, UNPR e iar pe cont propriu. Și relansarea a fost anunțată printre uralele a sute de oameni.

”După o perioadă tulbure prin care a trecut partidul, iată că astăzi putem spune cu încredere că suntem pregătiți să revenim în politica de vârf, acolo unde vedem că este nevoie de noi. UNPR poate să ofere ceea ce a promis încă de la înfiițare: apărarea interesului României în afară și echilibru social, politic și economic în interior”, a declarat Gabriel Oprea.

Într-un interviu exclusiv pentru Realitatea TV, Oprea a explicat și de ce nu se teme Liviu Dragnea de el.

”Întoteauna cand m-a rugat l-am spijinit. Probabil ca de aceea a spus ca nu ii e frica de mine. E nevoie de echilibru, e neovie de o relatie clara, de echilibru intre Palatul Victoria, Guvern și președintele României”, a afirmat Oprea.

Președintele fondator al UNPR a vorbit și despre ”statul-paralel”, căruia coaliția PSD-ALDE i-a declarat război. ”Daca cineva din stat a facut abuzuri ilegalitati sa raspunda... eu nu am auzit de asa ceva”, spune el.

Oprea a fost întrebat şi despre invitaţii din sufrageria sa, în noaptea prezidențialelor din 2009.

”Cred ca 'Sufrageria lui Oprea' poate fi un subiect de film. Eu as reveni la realitate, la ce s-a intamplat in acea noapte... Am spus public pe cine am invitat. Pe Iordănescu, Dâncu, Onțanu, Andronic, Maior”, a afirmat Oprea, întrebat dacă și șefa DNA s-a numărat printre musafiri. Președintele UNPR a adăugat că ”au fost și oameni neinvitați”.

Comisia pentru alegerile din 2009 a stabilit că fostul preşedinte Traian Băsescu ar fi fraudat alegerile. Fostul şef al UNPR spune că nu a avut niciun rol, în afară de cel de gazdă.