Generalul Oprea se întoarce în politică

Gabriel Oprea revine pe scena politică. Fostul vicepremier și președinte al Uniunii Naționale pentru Progresul României relansează partidul pe care l-a creat.

Preşedintele fondator al UNPR, Gabriel Oprea, a susţinut o conferinţă de presă, sâmbătă, în care a explicat de ce a stat departe de politică în ultimii doi ani.

"Putem spune cu încredere că suntem pregătiţi să revenim în politica de vârf. România are nevoie de altceva. UNPR poate aduce echilibrul social, politic. În ultimii 2 ani, UNPR s-a aflat în faţa unui moment dificil. Am făcut un pas în lateral. Am demisionat din funcţia de preşedinte pentru a da partidului o şansă în plus în an electoral. Ulterior, am demisionat şi din funcţia de senator. M-am pus la dispoziţia Justiţiei. Onoarea a fost cel mai important reper din activitatea mea profesională. Am încrederea că Justiţia va stabili adevărul că sunt nevinovat. Eu şi UNPR mergem pe această cale, dreaptă, dar foarte grea. România trebuie să fie mai puternică. Românii au nevoie de fapte. Avem dorinţa să construim. În vara anului 2015, eu aveam 32 la sută încrederea populaţiei. Am activat într-un Guvern bun, spun eu, Guvernul Ponta. M-am luptat alături de colegii mei şi am adoptat măsuri importante în sprijinul militarilor, pompierilor, poliţiştilor, pentru pensii corecte", a spus Gabriel Oprea, care, ulterior, a prezentat obiectivele UNPR-ului:

"Să fim reprezentaţi în Parlamentul European, să avem un cuvânt de spus la alegerile prezidenţiale şi să intrăm în Parlamentul României. Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru ca românii să se simtă mai bine în ţara lor. În Anul Centenar, invităm pompierii, jandarmii, militarii să ne urmărească proiectele, iar pe românii patrioţi îi aşteptăm să se înscrie în UNPR".