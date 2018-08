Document. Nașul de cununie al fiului lui Liviu Dragnea rupe tăcerea: "Eu și soția mea ne-am asumat"

Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea, se însoară, pe 26 august, cu Gina Alexandra Tătulescu, fostă participantă la Miss Universe România, și care e fiica preotului Dionis Tătulescu, de la Biserica Sfântul Elefterie din București. Nași de cununie le vor fi doi prieteni vechi de-ai lui Liviu Dragnea, Paul Sorin Stănescu și soția sa, Doina.

Paul Sorin Stănescu e un prosper om de afaceri. Pentru că pe Facebook lumea a anunțat că va participa în număr mare, peste 5.000 de persoane, la evenimentul din viața celor doi miri, nașul Stănescu a rupt tăcerea despre eveniment și spune cum a ajuns să-l cunune pe fiul lui Dragnea.

”Ca urmare a aparitiei in spatiul public a mai multor informatii legate de un eveniment privat ce urmeaza sa aiba loc, si anume nunta lui Valentin Stefan Dragnea, la care presedintele grupului de firme A&S International va lua parte, in calitate de parinte spiritual, domnul Sorin Paul Stanescu intentioneaza sa clarifice o serie de aspecte. Motivul acestui demers porneste de la ideea ca informatiile aparute in spatiul public amesteca, intr-un mod tendentios, acel gest crestinesc ce va avea loc, cu activitatea uneia dintre companiile prestigioase cu capital suta la suta romanesc, existenta pe piata autohtona de mai bine de 60 de ani. In consecinta, aceasta este declaratia publica a domnului Sorin Paul Stanescu, fondator si presedinte al grupului A&S International 2000:

"In calitatea mea de om de afaceri, care in peste 25 de ani de activitate nu a interferat niciun moment cu zona politica, am constatat cu stupoare ca numele meu si al companiilor pe care le detin au fost asociate cu un anume partid politic. Motivul acestei asocieri il reprezinta evenimentul la care voi participa alaturi de sotia mea, la sfarsitul acestei luni, in calitate de nas de cununie, la nunta lui Valentin Stefan Dragnea cu tanara Gina Alexandra.

Desi vorbim de un eveniment eminamente privat, fara vreo incarcatura politica sau de afaceri, speculatii pe aceasta tema nu au incetat sa apara. In consecinta, ma vad nevoit sa clarific doua aspecte:

