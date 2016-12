Nu aruncați cojile de portocale! Iată ce conțin

2. Combat cancerul

Pe lângă faptul că luptă cu radicalii liberi, compușii din cojile de portocale pot împiedica dezvoltarea și răspândirea celulelor canceroase.

3. Ameliorează arsurile la stomac

Cojile de portocale sunt un adevărat medicament natural împotriva arsurilor la stomac. Dacă sunt folosite mai mult de 20 de zile, te pot scăpa de această problemă deranjantă.

4. Stimulează digestia

100 de grame de coji de portocale conțin cel puțin 10,6 grame de fibre. Pentru combaterea constipației și balonării îți poate fi de mare autor, un ceai de coji de portocale.Mai intai, lasati coaja de portocala afara, in soare, pana cand se usuca. Scufundati o cantitate mica de coaja, aproximativ o lingurita plina, in 450 ml de apa fierbinte. Lasati-l sa se infuzeze aproximativ 15 minute sau mai mult daca va place aroma mai puternica. Band acest ceai, veti beneficia de un laxativ destul de eficient.

5. Țin la distanța gripa și răceala

Cojile de portocale sunt pline de vitamina C, ideală pentru stimularea sistemului imunitar și pentru prevenirea bolilor respiratorii. Inmuiati coaja de portocale in putina apa clocotita. Lasati sa stea un pic. Beti acest lichid, din cand in cand, pe timpul zilei si raceala va disparea mai devreme decat de obicei.

Sursa: doctorulzilei.ro