Răsturnare de situație. Moartea misterioasă a unei mari actrițe face valuri. Imagini exclusive

Deși, inițial, cazul a fost clasat, poliția americană a decis să continue să investigheze moartea misterioasă a marii actrițe Natalie Wood, survenită în 1981. Anchetatorii au anunțat acum că soțul Nataliei Wood, actorul Robert Wagner, ajuns la 87 de ani, a devenit "o persoană de interes" pentru anchetă. Site-ul realitatea.net vă prezintă povestea morții învăluite în mister a marii actrițe și, în plus, oferă mai multe fotografii publicate acum în premieră cu cei doi actori. Imaginile, scanate direct după negativele originale, au fost realizate la finalul anilor '50, când Natalie Wood și Robert Wagner au fost căsătoriți prima dată. Realitatea.net a intrat recent în posesia lor și le face acum publice pentru prima oară.

Noi mărturii au apărut în cazul înecării din 1981 a legendarei actrițe a Hollywood-ului, Natalie Wood, determinând anchetatorii să considere ceea ce s-a petrecut atunci o "moarte suspectă" și să-l numească pe actorul Robert Wagner, fostul său soț, acum în vârstă de 87 de ani, "o persoană de interes" pentru elucidarea misterului.

Anchetatorii spun că Wagner "și-a schimbat în mod constant povestea". "Așa cum am investigat cazul în ultimii șase ani, cred că Robert Wagner prezintă mai mult interes pentru noi în acest moment", au declarat anchetatorii din Los Angeles.

"Știm acum că Robert Wagner a fost ultima persoană care a fost cu Natalie înainte ca aceasta să dispară. Declarațiile sale anterioare nu au corespuns cu cele ale celorlalți martori. Credem că și-a schimbat în mod constant povestea, iar versiunea sa nu se potrivește cu ale celorlalți", au adăugat oficialitățile din poliția americană.

Timp de aproape patru decenii, misterul și speculațiile s-au învârtit în jurul morții actriței Natalie Wood, care a fost nominalizată la trei premii Oscar și a jucat, printre altele, în filmele "West Side Story" și "Rebel Without a Cause", în ultimul, alături de James Dean. În 1956, cu un an înaintea căsătoriei cu Robert Wagner, Natalie Wood a avut o relație de câteva luni cu Elvis Presley.

www.realitatea.net scoate la iveală mai multe imagini nepublicate cu Natalie Wood și Robert Wagner, realizate acum 60 de ani, în perioada de glorie a Hollywood-ului. Vezi fotografiile, care au fost scanate direct de pe negativele originale, aici !

Cum a murit Natalie Wood

Natalie Wood a murit pe 29 noiembrie 1981, în condiții suspecte, în urma unei călătorii cu o ambarcațiune. Wood, 43 de ani la acel moment, a fost descoperită înecată, în apropiere de Insula Catalina, situată lângă Los Angeles. Actrița americană filma pelicula Brainstorm, iar majoritatea scenelor care cereau prezența ei fuseseră terminate. La bordul ambarcaţiunii se mai aflau soțul actriţei, actorul Robert Wagner, şi actorul Christopher Walken, cel care juca alături de Natalie Wood în filmul Brainstorm.

Observând absența soției, Robert Wagner a apelat paza de coastă, iar trupul neînsufleţit al marii actrițe a fost descoperit în oceanul Pacific, în apropiere de Insula Catalina.

Inițial, moartea Nataliei Wood a fost clasată drept înec accidental. Dar, în 2011, anchetatorii au decis să redeschidă cazul, care continuă și acum să facă valuri în Statele Unite ale Americii.

