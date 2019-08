Mihai Fifor s-a răzgândit: ”Nu am spus să treacă 112 la MAI”

Vom avea în acelaşi loc 112, SMURD-ul, pompierii şi Poliţia

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunţat, joi, că nu vrea trecerea 112 de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) la MAI, așa cum s-a înțeles, ci integrarea dispecerizării.

„Eu nu am spus că să treacă 112 la MAI, eu am spus altceva şi repet. Am vorbit despre integrarea dispecerizării, chiar în dimineaţa asta am avut o discuţie destul de îndelungată cu Raed Arafat, am dat deja dispoziţiile necesare, se va emite un ordin(...)

Pentru Bucureşti, pentru că începem cu Bucureştiul cu această integrare, vom avea pe acleaşi loc 112, vom avea Ambulanţa, SMURD-ul, pompierii şi ce lipsea din această arhitectură, lipsea Poliţia.”, a spus Mihai Fifor.

Ministrul Internelor declara, cu doar o seară înainte, la un post de știri, că ”E corect, asta dorim să facem. Suntem în faza în care pregătim procedură și, dacă este nevoie, modificări legislative, astfel încât să trecem de îndată la acest lucru”, a afirmat Mihai Fifor referindu-se la trecerea 112 în subordinea MAI.