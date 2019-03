Medicii de la spitalul Fundeni, puși să semneze că nu vor lua șpagă

Șpaga din spitale pare o boala fără leac din sistemul sanitar românesc. După ce mai multe spitale au postat afișe pe care scria : nu primim mită, acum managerii instituțiilor sanitare s-au gândit la o altă metodă pentru a combate fenomenul " plicul din spitale". Chiar dacă legea interzice medicilor să primească bani de la pacienți, conducerea Institutului Clinic Fundeni îi obligă acum pe angajați să semneze că o declarație anti-mită, potrivit REALITATEA TV.

Peste 2.700 de angajați ai Institutului Clinic Fundeni au primit în aceste zile o declarație din partea conducerii pe care sunt obligați să o semenze. Este vorba de un angajament-anti mită care se adresează atât medicilor, cât și celoralalți angajați ai spitalului.



Carmen Orban, manager Institutul Clinic Fundeni, a declarat că: "La început a stârnit panică, lumea trebuie să priceapă că nu a pornit de la o senzație de neîncredere față de ei."







Nu este prima încercare a reprezentanților instituțiilor spitalicești de a combate fenomenul mitei.



"Există pe toate colidoarele, aproape în toate secțiile, înștiințări ca în acest spital nu se oferă și că NU SE PRIMEȘTE MITĂ.", a mai precizat managerul.



Spaga din spitale este o tradiție greu de oprit, spun pacienții. Medoda de la Institul Fundeni este binevenită, însă este greu de realizat, spun oamenii.

"Am dat bani in plic, ce sa zic. ... Am zis ca daca dau mi se acorda mai multa atentie."





Potrivit legii, orice suma de bani suplimentară primită de catre doctori din partea pacientilor este considerată mită, infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare.