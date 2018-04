EXPLOZIV | Marcel Puşcaş, despre "pilele şi amantlâcurile" din FRF, despre SRI + ce i-a propus FRF

Exclusiv online / Marcel Puşcaş (57 de ani) este cel de-al doilea candidat la preşedinţia FRF care a acceptat invitaţia realitatea.net de a prefaţa alegerile care vor fi peste numai 5 zile. Primul a fost Ionuţ Lupescu (CLICK AICI pentru a citi interviul cu Lupescu). Realitatea.net este singurul site de ştiri care a avut iniţiativa să găzduiasca opiniile celor trei candidaţi la sefia FRF.

Într-un interviu care a durat mai bine de o oră, Marcel Puşcaş a vorbit despre mai multe subiecte delicate. A comentat, printre altele, subiectul "pilele şi amantlâcurile din FRF", lucru trecut în programul lui, dar nebăgat în seamă până acum, a dezvăluit că secretarul general al FRF Radu Vişan i-a propus să intre în campanie alături de echipa lui Burleanu încă de acum un an şi jumătate, "Nu ştiai ca o campanie electorală începe în momentul în care ai câştigat alegerile?", a precizat că "Ma invart si eu in anumite cercuri destul de importante la nivel politic" şi că se cunoaşte foarte bine cu directorul SRI Eduard Hellvig şi a oferit explicaţii ample după 20 de ani de la controversatul meci din preliminariile Ligii Campionilor, dintre PSG şi Steaua, scor 5-0 pentru francezi, partidă în urma căreia a fost acuzat că a vândut meciul, el fiind preşedintele Stelei.

La fel ca şi în cazul lui Ionuţ Lupescu (vezi aici!), nici Marcel Puşcaş nu a cerut întrebările înaintea interviului.

Redăm mai jos interviul acordat de Marcel Puşcaş pentru realitatea.net.

- realitatea.net: Domnule Marcel Puşcaş, cum va explicati faptul ca Razvan Burleanu nu a reusit sa va demita, in ciuda a ceea ce ati întreprins in ultimii ani impotriva conducerii FRF, prin luarile de pozitie pe care le-ati avut? Sunteti un caz aparte, este chiar atat de greu sa fiti dat afara?

- Era destul de greu sa ma demita, din cel putin doua motive. In primul rand, are o oarecare teama de media si de opinia publica. Dupa ce in prealabil am expus problemele in interiorul Federatiei, am gasit de cuviinta sa ma exprim si in mod public, tocmai datorita mult invocatei transparente si mult invocatei credibilitate, atat in programul lui, cat si al meu din 2014. Vezi cazul fostului selectioner Christoph Daum, cand am spus de la bun inceput, cu argumente, ca nu este cazul sa aducem un selectioner strain. Si s-a vazut ca a fost un fiasco. S-au cheltuit vreo doua milioane de euro si rezultatele s-au vazut. Deci, cum sa dai afara pe unul care are dreptate?

In al doilea rand, in ciuda sicanelor facute, gen schimbarea mea de la conducerea Centrului de Excelenta Timisoara, in 2016, exact cu ocazia zilei mele de nastere, fiind si in concediu medical, total impotriva Codului Muncii, nu s-a putut opera, deoarece am un contract de munca pe o perioada nedeterminata, care nu este insotit de o fisa a postului. Adica, in neregula si in ilegalitate juridica este tocmai cel care se presupune ca ar fi putut sa ma dea afara.

De obicei, parghiile juridice sunt in favoarea angajatului, nu in favoarea angajatorului.

- realitatea.net: OK, dar daca un angajator vrea cu adevarat sa faca ceva, poate face, stim foarte bine acest lucru...

- Sigur ca se poate. Se poate intampla orice. Se poate intampla sa isi dea demisia si presedintele FRF.

- realitatea.net Dar sicane au fost, Razvan Burleanu a incercat sa va faca sa plecati, nu?

- Da, a incercat in foarte multe situatii. De un an, nu mai am masină din celebra flota, nu mi s-a dat niciun subordonat, desi sunt Director General pentru Dezvoltare Regionala si Comerciala. Nu am fost ascultat in privinta multor luari de pozitie in cadrul Federatiei. Usor, usor, am fost oarecum marginalizat. La fel procedau si comunistii. El nu a prins perioada aceea, dar am prins-o eu, fiind putin mai in varsta si pot spune ca este aidoma procedurilor comuniste.

De ce maşina pe care o conduce are număr de FRF

- realitatea.net: Pai, si masina inmatriculata cu numar de FRF, cu care ati venit la noi...

- Masina aceea este proprietate personala. In urma cu trei ani, cand am luat-o, un domn foarte simpatic, de la Serviciul de Inmatriculari din Pipera, m-a intrebat daca nu as vrea un numar cu FRF. Si am spus ca da, vreau. Asta a fost tot.

- realitatea.net: Lupescu spunea ieri, cand l-am intervievat, ca nu exclude o alianta a dumneavoastra cu Razvan Burleanu, ca toata cearta ar fi doar de ochii lumii. Si intreba de ce nu ati plecat de la FRF, inainte sa candidati.

- Pai, cel mai usor este sa pleci de undeva de unde nu iti convine sa activezi. Sa nu uitam ca eu am intrat pe usa din fata la FRF. Eu l-am adus pe Burleanu la FRF, nu el pe mine. Cel care trebuia sa isi fi dat demisia, in urma rezultatelor modeste, aproape inexistente, este tocmai Razvan Burleanu. Apoi, am vrut sa vad pana unde poate merge cu tupeul Razvan Burleanu, iar la ora la care face referire domnul Lupescu de eventuala mea dorinta de a imi prezenta demisia, el nu era inca pe piata candidaturilor in Romania. Eu mi-am anuntat candidatura in luna septembrie a anului trecut, iar la acel moment eram singurul care si-o anuntase, nu erau clare celelalte candidaturi.

Este o situatie interesanta, inedita, ca doi angajati ai aceleiasi institutii sa candideze. Si eu pot sa am acces la unele informatii sau la unele avantaje, asa cum are domnul Burleanu, dar nu m-a interesat si nu era normal sa beneficiez de ele, asa ca i-am propus in luna noiembrie o perioada de suspendare din functie pe o perioada determinata, pana pe 19 aprilie, care cred ca facea bine si din punct de vedere moral, si al credibilitatii si al transparentei.

- realitatea.net: Deci, nu se pune problema sa colaborati cu Razvan Burleanu?

- Nu se pune problema sa colaborez deocamdata cu nimeni, deoarece eu sunt convins, ca in ciuda mediatizarii excesive a marii confruntari Razvan Burleanu - Ionut Lupescu, unul dintre ei nu va intra in turul doi. De ce va spun acest lucru? Pentru ca, vorbind cu toti votantii din tara, am ajus la concluzia ca opiniile lor, din ziua votului, sunt cele mai importante, nu ale celor din media. Lumea este satula de certuri, am vazut cum s-a derulat campania electorala si am vazut acuze de tot felul. Eu nu am fost implicat in astfel de lucruri, mi-am vazut de program si de discutii cu fiecare membru in parte.

Despre "pilele si amantlâcurile din FRF"

- realitatea.net: Citeam in programul dumneavoastra ca "pilele si amantlâcurile nu isi mai au rostul in FRF". Mai concret?

- Nu are sens sa dau nume, se stiu ei foarte bine. Va pot spune ca, intr-adevar, sunt si amantlâcuri, şi pile in FRF.

- realitatea.net: Este vorba despre Razvan Burleanu?

- Nu vreau sa dau nume.

- realitatea.net: Bun, dar in orice companie este posibil sa existe pile si amantlâcuri, asa cum ati scris. Ii dati afara doar pentru asta? Daca sunt competenti...

- Eu nu am spus ca ii dau afara. Am spus ca nu isi regasesc locul si nu ar trebui sa fie prezenti in FRF. Daca esti competent, ramai. Daca nu esti competent, nu ramai. Trebuie facuta o evaluare a competentelor. Au fost adusi unii doar ca sa fie.

- realitatea.net: Foarte multa lume spune ca aveti cel mai bun program, dar sansele...

- Pai, daca se spune ca am cel mai bun program, ca solutiile cele mai bune se regasesc la Puscas Marcel, daca este asa, atunci ar fi bine sa fie votat Puscas Marcel si sa lasam acuzele de toate felurile. Sa nu uitam ca cei doi contracandidati au avut sansa sa conduca 10 ani FRF, 6 ani unul, 4 ani celalalt, si niciuna dintre masurile absolut necesare pe care le prezint in programul meu nu a fost luata. Sa se intrebe fiecare dintre ei de ce nu s-au luat aceste masuri in perioada in care fiecare dintre ei a avut pixul in mana si puterea de decizie in FRF.

- realitatea.net: Cui ii veti da voturile, daca nu veti castiga?

- Nimanui.

- realitatea.net: Daca nu veti castiga, veti mai ramane in FRF sau veti parasi locul de munca?

- Eu sunt singurul dintre cei candidati, poate chiar un caz singular in fotbalul romanesc, care din 1990 am contestat regimul lui Mircea Sandu, fiind in afara sistemului in unele perioade, fiind angrenat si la Steaua, si la Rapid, apoi membru afiliat timp de 6 ani cu prima scoala privata de fotbal pe care am infiintat-o eu, Marcel Puscas, in Romania, este vorba despre Viitorul Oradea in '95, cand altii nici nu stiau cu ce mananca un club de juniori, daramite sa investeasca propriii bani in junior. Am fost si realizator de emisiuni TV, de radio. In toate ipostazele in care am fost, am contestat ce era rau in sistemul lui Mircea Sandu.

- realitatea.net: Cate procese aveti cu FRF?

- Am doua procese cu Federatia condusa vremelnic de Razvan Burleanu, ambele pe Codul Muncii.

- realitatea.net: Cum vedeti dumneavoastra organigrama FRF, cine trebuie sa plece?

- Din punctul meu, organigrama FRF trebuie sa contina spuma competentelor fotbalului romanesc. Nu intram in FRF sa invatam meserie, de a preda, de a arbitra, de a te ocupa de competitii, de presa, unii poate nu au citit nici cat au scris, marketing la fel, juridic la fel. Sunt si oameni bine pregatiti, dar si oameni slab pregatiti. Trebuie facuta o ordine, pentru ca Federatia Romana de Fotbal nu este nici a lui Burleanu, nici a lui Lupescu, nici a lui Puscas, nici a lui Otopeanu. Este institutia tuturor cluburilor care practica fotbalul in Romania.

Nu îl consideră pe Răzvan Burleanu şeful lui şi ce i-a cerut secretarul Radu Vişan acum un an şi jumătate

- realitatea.net: Il considerati pe Razvan Burleanu seful dumneavoastra?

- Nu. Sigur ca, fiind presedintele ales al FRF, imi este superior in rang, dar din punctul de vedere al competentei nu imi este. El s-a rugat de mine sa il ajut in 2014 la alegeri, nu invers. Si, atunci, cum sa recunosc pe cineva ca sef, atat timp cat fara mine nu putea ajunge in scaunul de presedinte?

- realitatea.net: Cum s-a stricat totul intre dumneavoastra si Razvan Burleanu? Care a fost momentul?

- Prin constatarea definitiva si irevocabila de catre mine a faptului ca orice masura a luat-o, de orice natura, inca din 2015, avea un puternic iz electoral. De la angajari, pana la delegari... Absolut tot. Si pot dovedi cu argumente. Totul a fost facut ca sa nu supere membrii electori.

- realitatea.net: Deci, el isi gandea practic de atunci viitoarea campanie?

- Pai, mi s-a si spus: "Nu stiai ca o campanie electorala incepe in momentul in care ai castigat alegerile?"

- realitatea.net: Cine v-a spus treaba asta?

- Domnul secretar general care nu se duce la fotbal, Radu Visan, acum un an si jumatate.

- realitatea.net: In ce context v-a spus acest lucru?

- In contextul in care am fost solicitat sa intru in echipa de campanie electorala a lui Burleanu. Si am spus un "nu" hotarat. L-am intrebat de ce se intra in campanie cu un an si jumatate inainte de alegeri si atunci mi-a replicat "Pai, tu nu stiai ca o campanie electorala incepe atunci cand se castiga alegerile?". El mi-a spus-o mie si eu va transmit acum dumneavoastra. Eu stiam, dar el nu a facut altceva decat sa imi confirme.

- realitatea.net: Bun, dar una este sa banuiti si altceva este sa va transmita direct.

- Da.

- realitatea.net: Si nu ati acceptat pentru ca stiati ca veti candida ulterior?

- Da, eram hotarat deja sa candidez.

- realitatea.net: Cum va purtati cu Razvan Burleanu cand va intalneati pe culoarele FRF? Dar el cu dumneavoastra?

- De un an si jumatate nu ne-am intalnit. Eu nu l-am vazut pe Burleanu 6 luni in Federatia Romana de Fotbal, nu venea la birou. A fost plecat in campania electorala.

- realitatea.net: Bun, dar atunci cand va vedeati, va salutati, va priveati ochi in ochi?

- Care ochi in ochi? Cand greseste, nu se prea uita ochi in ochi.

- realitatea.net: Este Lupescu sustinut politic?

- Nu stiu daca este sustinut politic. Sustinere politica exista. Nu stiu ce finalitate va avea, pentru ca lumea este saturata de factorul politic. Unii sunt oripilati de interventii, de obligativitatea de a executa un ordin la comanda.

Despre implicarea Serviciului Român de Informaţii în alegerile FRF. Se ştie cu directorul SRI, Eduard Hellvig

- realitatea.net: Despre implicarea SRI in alegerile din 2014? Maior, Coldea...

- Lasati-ma cu Maior si Coldea. Nu sunt convins ca, de exemplu, Coldea il cunoaste pe Burleanu. Ma invart si eu in anumite cercuri destul de importante la nivel politic, daca chiar doriti sa stiti. Sunt la "per tu" cu cei care au condus Romania in ultimii 28 de ani, nu am apelat la ei, desi puteam sa o fac.

Daca vreti asa, domnul Eduard Hellvig este oradean, ca mine. Pe vremuri, era fan FC Bihor, cand jucam eu acolo.

- realitatea.net: De cate ori ati discutat recent cu...

- Nu are importanta. Nu am apelat la serviciile lor in aceasta campanie electorala.

- realitatea.net: Deci nu ati discutat cu niciun membru fost sau actual din servicii?

- Nu, nu.

"Cred că există postaci în FRF". Cum justifică

- realitatea.net: Exista acei "postaci" din FRF, asa cum s-a scris? Dumneavoastra aveti informatii din interior...

- Cred ca da. Cred ca da, pentru ca ma uit si eu pe Gazeta Sporturilor la comentarii. Sunt aceleasi nume, aceiasi useri si unii dintre cei care posteaza cunosc informatii din interiorul Federatiei. Si ca sa postezi rapid o informatie despre ce s-a intamplat ieri in FRF, de exemplu, asta nu poate sa o faca cineva care nu este la curent cu activitatea FRF.

- realitatea.net: Cum veti proceda cu salariile, daca veti deveni presedinte al FRF?

- Fondul salarial in 5 martie 2014 la FRF era de 2,8 milioane de euro anual, iar in 2016 ajunsese la 4,7 milioane de euro anual. Imaginati-va cu banii acestia, plus banii de la UEFA, 2,5 milioane, plus vreo 2,5-3 milioane de la sponsori foarte importanti pe care ii voi aduce eu, daca vin, pot fi directionati spre dezvoltarea regionala a fotbalului romanesc. Acolo este cheia problemei, la regiuni, la descentralizare.

"Am mai mulţi prieteni în FRF, decât are Burleanu. Oamenii din FRF sunt nevoiţi să tacă, de frică"

- realitatea.net: Cati prieteni aveti in FRF?

- Mai multi decat Burleanu. Care, din pacate, sunt nevoiti sa taca. Le este frica pentru locul lor de munca. Au viata lor si este normal sa faca ce li se spune.

- realitatea.net: Sunt oameni in FRF care nu il plac pe Burleanu?

- Da. Si nu putini.

- realitatea.net: Vorbiti-ne despre modalitatea in care veti multiplica veniturile FRF, daca veti fi presedintele FRF.

- Foarte simplu. Prin descentralizare. Dar, pentru asta, trebuie creat cadrul. Automat, foarte multe competitii vor fi preluate de sponsori locali. Pe unii dintre ei i-am si identificat. Dar, pentru ca sunt sponsori regionali mici, nu multinationale, nu se pot implica la nivelul intregului fotbal. Si atunci, acesti sponsori locali, care sunt dornici sa preia anumite competitii, vor fi o sursa importanta de venituri.

Apoi. Cresterea drepturilor TV la Liga a II-a. Nu este normal sa stai cu doar 350.000 de euro. Este o suma derizorie.

- realitata.net: Bun, dar nivelul Ligii a doua nu se compara cu cel al Ligii I.

- Da, insa discrepanta nu este atat de mare incat sa fie de 100 de ori mai mare interesul fata de prima liga fata de a doua. In primul rand, calitatea Ligii I nu este de 100 de ori mai mare decat cea de la Liga a doua. In al doilea rand, cred ca interesul acesta local poate sa genereze atragere de fonduri mai mare.

Ceea ce spun acum, coroborat cu aparitia cluburilor de traditie, Petrolul, Farul, care pot promova, usor, usor, unele dintre echipele disparute acum cativa ani isi fac aparitia in Liga a II-a. Iar in aceste conditii, interesul fata de Liga secunda nu poate ramane la 300.000 de euro.

- realitatea.net: Pai, da, dar una este sa ceri o suma mai mare si alta este sa o si obtii.

- Atunci, poti sa nici nu mai televizezi meciurile. Nu este nicio problema. Scuzati-ma, dar 15.000 euro anual pentru un club... Cand el are nevoie de un buget de 600-700.000 de euro... Ce inseamna asta? Inseamna 1 la suta. Este o discrepanta intre Liga I si Liga a II-a.

"Am conştiinţa împăcată. Nu am făcut nimic ilegal în fotbal"

- realitatea.net: Aveti constiinta impacata? Nu ati comis nimic ilegal in fotbal, in cei 28 de ani scursi de la Revolutie, timp in care ati ocupat diverse functii importante?

- Da, am constiinta impacata. Nu am fost implicat in nimic ilegal in fotbal. Eu nu traiesc din fotbal. Traiesc din firmele mele private si nu am exercitiul primirii spagii. La firmele private, ce spaga sa imi dai? Daca este a mea si eu conduc firma... Sa il angajez pe varul dumneavoastra sau pe fratele dumneavoastra care sa imi strice departamentul sau firma? Nu pot sa o fac.

Eu am dus bani la clubul Rapid, nu am luat bani de la clubul Rapid, in calitate de antrenor. Am investit in fotbalul juvenil, nu am luat bani de acolo. Nu aveam masina de serviciu la clubul Steaua, unde eram presedinte, desi puteam sa am. Nu am vrut sa se spuna ca eu consum carburant. De obicei, stingeam si becul cand ieseam din birou.

- realitatea.net: Sincer, ce sanse aveti la functia de presedinte al FRF?

- Suta la suta.

- realitatea.net: Si daca intrati in turul II?

- Daca sunt in turul II, puteti deja sa ma felicitati.

- realitatea.net: Asa spun toti..

- Normal.

- realitatea.net: Ce atuuri aveti in fata lui Burleanu?

- Credibilitatea este in favoarea mea, transparenta este in favoarea mea, curajul de a veni si a vorbi opiniei publice este in favoarea mea, actul de responsabilizare, asumarea raspunderii ca si conducator al insitutiei este in favoarea mea. Ce este in favoarea lui Burleanu? Cunostintele despre fotbal? Experienta? Am 50 de ani experienta in fotbal. Am parcurs absolut toate etapele, nu am sarit niciuna.

"A fost "blat" meciul PSG - Steaua 5-0 din 1997?"

- realitatea.net: Au trecut 20 de ani, puteti spune adevarul. A fost "blat" meciul PSG - Steaua 5-0, din 1997? Erati presedinte la Steaua si ati fost acuzat ca ati vandut acel meci din preliminariile Ligii Campionilor. In tur, Steaua a castigat la "masa verde" cu 3-0, iar in retur unii jucatori au fost de nerecunoscut pe teren...

- Va rog sa ii chemati la interviu pe toti jucatorii de atunci. Un presedinte nu poate sa vanda un meci singur, fara jucatori. Sau chemati-l pe Stoichita, sa va spuna el.

- realitatea.net: De unde a plecat aceasta poveste?

- De la doi ziaristi cu care la acel moment m-am contrat. Mi-au vrut "binele". Iar presa a preluat. Nu exista nicio dovada, macar una. Iar intre prezumtii si acuzatii si lipsa dovezilor este o mare diferenta. Am avut doi "binevoitori", nu mai are importanta acum. Acei oameni au inventat aceasta poveste. Aduceti un singur component al delegatiei Stelei care sa spuna daca li s-a cerut ceva.

- realitatea.net: S-a scris atunci ca acea combinatie pentru ca Steaua sa vanda meciul lui PSG s-ar fi facut prin intermediul dumneavoastra, care erati prieten cu fratii Pascal si Franck Perletto, doi mafioti care controlau toata Coasta de Azur...

- Prima firma privata pe care am facut-o a fost pe 6 februarie 1990. In 1992, aveam 14 societati comerciale. Eram firma numarul 6 la incasari in Romania si nu aveam nici 32 de ani. Aveam 43 de asociati, iar doi dintre ei, celebrii francezi despre care ati spus, in 1996 sau 1997 au fost gasiti cu nu stiu ce activitati ilegale pe Coasta de Azur. Dar nu am participat si nu am comunicat de trei ori in viata mea

- realitatea.net: Nu v-au sunat cei doi, nu v-ati vazut cu ei sau cu interpusi?

- Nici vorba de asa ceva. Toata ziua dinaintea meciului, si am martori, am stat cu echipa, cu Cristi Gatu, cu antrenorul Stoichita, cu Loti Boloni. Am stat in cantonament intr-un hotel foarte frumos, in Paris, ne-am dus la stadion, la antrenament si am stat toata ziua acolo.

- realitatea.net: Cum erau jucatorii Stelei inaintea acelui meci?

- Stoichita avea emotii mari, poate a si transmis ceva din emotiile lui jucatorilor. Unii jucatori erau poate prea increzatori. Erau extrem de tineri.

- realitatea.net: Cine era prea increzator?

- Reghecampf, de exemplu. Zicea "Hai, domne, ca ii batem, nu avem treaba". Dar Loti Boloni, cu o seara inainte, ne-a spus sa avem grija, ca nu este nimic incheiat. L-am adus la echipa, cu o seara inainte de meci, sa le spuna jucatorilor 2-3 vorbe. Aveam o relatie foarte buna. El antrena la Nancy, a venit si le-a explicat jucatorilor Stelei ca o echipa ca PSG poate rasturna scorul si ca trebuie sa fie concentrati. Asta a fost.