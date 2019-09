Mămici care "se spovedesc". 10 confesiuni bestiale care te fac și pe tine să te simți mai bine

Confesiunilr unor mămici: "Toate am trecut pe-acolo, prin faza idilico-perfectă de dinainte de copii, dar când ne imaginam viața cu copii".

Când eram sigure că noi n-o să obosim, că o să le citim non-stop (și-n somn o să le citim), când eram sigure că noi n-o să ne enervăm ni-cio-da-tă… Ba cred că e posibil să ne fi uitat și puțin chiorâș la vreo proaspătă mămică și la kilogramele pe care „nu s-a învrednicit” să le de-a jos în primele șase luni de după naștere.

Nu fiindcă am fi fost fundamental (pardon) nasoale, ci pentru că pur și simplu habar n-aveam cum e de-adevăratelea. De-adevăratelea e, deseori, așa cum reiese din niște mărturisii relaxat-amuzate făcute de mămici.

Mămici care scot tot năduful din ele. Top 10 confesiuni, pe parintidenota10.ro:

#1 – „Port în continuare blugii de gravidă, dar nu mai sunt gravidă de 5 ani. Când zic asta, nici măcar nu mă mai enervez. Și nici vinovată nu mă mai simt!” (Mihaela, mama a trei copii. Plus serviciu)

#2 – „De un an, urăsc să le citesc seara la culcare. Le citesc doar pentru că trebuie să fac asta. Dar nu mai poooot 15 seri la rând aceeași poveste. Uneori, i-aș lasa să adoarmă la televizor, na! Cred că am și făcut-o deja de câteva ori!” (Andreea, mama a doi copii. Gemeni. Plus serviciu)