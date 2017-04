Mădălin Ionescu, în culmea fericirii. Soţia sa, Cristina Şişcanu, a născut o fetiţă sănătoasă

Prezentatorul emisiunii WOWbiz şi Cristina Şişcanu au devenit părinţii unei fetiţe în urmă cu puţin timp, după ce soţia lui a născut prin cezariană.

Fiica celor doi soţi, care va purta numele Petra are 56 de cm, 3780g şi a primit nota 10: ”Mi s-a declanşat travaliul, dar am născut prin cezariană, întrucât Petra e măricică. Are 56 de centimetri, 3780g şi a primit nota 10. Încă sunt la Terapie Intensivă”, a mărturisit Cristina Şişcanu pentru WOWbiz.ro.