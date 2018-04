LOTO - LOTO DIN 49 - JOKER. Numerele extrase la LOTO 6/ 49 de joi, 12 aprilie 2018. Joi, 12 aprilie, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 aprilie, Loteria Romana a acordat 45.379 de castiguri in valoare totala de 10.234.573,41 lei.

Loto 6/49: 2, 24, 43, 49, 16, 40

Noroc: 1 6 5 4 1 8 3

Loto 5/40: 34, 7, 26, 13, 14, 23

Super Noroc: 2 6 2 9 3 5

Joker: 39, 37, 16, 44, 6 /5

Noroc Plus: 8 5 5 4 6 0

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,5 milioane lei (peste 4,18 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, in urma tragerilor de duminica, 8 aprilie, a ramas un report in valoare de aproximativ 900.000 lei (peste 192.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,2 milioane lei (peste 257.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 724.000 de lei (peste 155.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 110.000 de lei (aproximativ 23.500 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 276.000 de lei (aproximativ 60.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproape177.000 de lei (aproximativ 38.000 de euro).

Va reamintim ca duminica, 8 aprilie 2018, la Tragerea Principala a jocului Loto 6/49, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 6.613.179,07 lei (peste 1,4 milioane de euro).

Loto 6 din 49. Rezultate Loto 6 din 49. Marele premiu de 6,6 milioane de lei a fost câștigat. Duminică, 8 aprilie, Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto de Paște. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, au avut loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Rezultate JOKER Extragerea normală 6 - 40, 21, 37, 26, 42

Rezultate JOKER Extragerea suplimentară: 19 - 28, 10, 34, 41, 14

Rezultate Loto 5 din 40: 2, 35, 40, 28, 37, 34

Rezultate Loto 5 din 40 Extragere suplimentară: 38, 37, 13, 35, 14, 40

Rezultate Loto 6 din 49 Extragerea normală: 31, 9, 18, 29, 32, 21

Rezultate Loto 6 din 49 Extragerea specială: 45, 49, 9, 37, 7, 31

Rezultate Noroc: 1880865

Rezultate Noroc Plus 652611

Rezultate Super Noroc: 303608

