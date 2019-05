Liverpool-Barcelona 4-0, meci antologic în semifinalele Champions League. O rezervă a făcut "dubla"

Liverpool - Barcelona 4-0. Seară magică pe Anfield. Liverpool a întors de la 0-3 în tur cu FC Barcelona şi s-a calificat în a doua finală consecutivă în UEFA Champions League. A fost 4-0 pentru echipa lui Jurgen Klopp, în ciuda absenţelor lui Mohamed Salah şi Roberto Firmino.

În absenţa celor doi marcatori obişnuiţi, Origi a fost cel care a deschis scorul, după doar 7 minute. Allison a făcut un meci mare şi i-a salvat pe englezi la şuturile lui Messi şi Coutinho, apoi a fost providenţial şi în faţa lui Jordi Alba, în prelungirile primei reprize.

La pauză, în ciuda degringoladei defensive, Valverde n-a mutat. A schimbat Klopp, tot forțat. Wijnaldum, în locul lui Robertson, accidentat. Ca un semn divin, Wijnaldum a fost eroul primului sfert de oră al reprizei secunde. În două minute, a transformat Anfield într-o mare de extaz.

Din nou, Jordi Alba a gafat, Alexander-Arnold a centrat pentru șutul în forță al lui Wijnaldum. 2-0 (54). 3-0, imediat (56). Același olandez s-a înălțat dintre Piqué și Lenglet, care n-au sărit, ca sedați, și balonul a repetat drumul spre plasă.

În minutul 79, Alexander-Arnold a executat iute un corner, niciun adversar nu făcea marcaj, niciunul nu era atent. Și cum altfel să fi reacționat Origi decât marcând? A făcut-o! 4-0. Un nou coșmar pentru Barcelona.

Reacția lui Jurgen Klopp

Jurgen Klopp și-a găsit cu greu cuvintele după meciul fantastic de pe Anfield Road.

„Le-am spus baieților înainte: E imposibil, dar pentru că e vorba de voi, avem o șansă. Să câștigi un meci cu Barcelona este greu, dar să o faci și fără să iei gol?! Nu știu cum am făcut-o. M-am uitat la multe meciuri în viața asta, dar că acesta n-am văzut. Băieții ăștia sunt f**king giants. Puteți să mă amendați, dar nu găsesc alte cuvinte. Este târziu și copiii sunt în pat, îmi cer scuze pentru limbaj", a spus Jurgen Klopp, potrivit gsp.ro.

In champions League play, Liverpool defeats Barcelona, 4-0 here’s where where imagination and creativity, trumps it all. Even the great tactical geniuses gets fooled! pic.twitter.com/CMMv27cTmE