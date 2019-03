Lista PSD europarlamentare 2019. Candidații PSD la alegerile din 26 mai

Lista PSD europarlamentare 2019 - Candidati PSD europarlamentare 2019

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. Cine sunt candidații PSD pentru europarlamentare 2019? Lista completă

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. Partidele intră în linie dreaptă pentru alegerile europarlamentare. După ce marți PSD, USR și ALDE și-au depus listele de candidați la biroul electoral central, miercuri este rândul PRO ROMÂNIA, PNL, UDMR și PMP.

Ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va deschide lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare.

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat a votat luni, 25 martie 2019, lista cu candidații pentru europarlamentare 2019.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019:

Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terheş

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragoş Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoană

Bianca Gavriliţă

Emilian Pavel

Doina Pană

Crina Fiorela Chilat

Mariana Bălănică

Răzvan Popa

Luminiţa Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Cătălin Grigore

Roxana Paţurcă

Oana Florea

Dragoş Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brăiloiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Căruceru

Gheorghe Tomoiagă

Anca Daniela Raiciu

Calenţaru Nasi

Cristina Tărteaţă

Petru Moţ

Luminiţa Ţundrea

Iacob Emanuel

Cătălin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Răducanu

Andrei Sima

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. Social democrații au depus și 1,35 milioane de semnături

"Asta este ordinea aprobată, fiecare candidat de pe listă a fost votat uninominal, supus la vot şi votat uninominal, listă care mâine (marți, n.r.), împreună cu cele 1,35 milioane de semnături care au fost strânse, vor fi depuse la Biroul Electoral Central", a afirmat, luni, Liviu Dragnea.

„Vom face mitinguri în fiecare oraş, vom face mitinguri teritoriale, suntem convinşi că vom câştiga aceste alegeri” a spus secretarul general al PSD. Codrin Ştefănescu.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. Candidatul plasat pe prima poziţie pe lista PSD, Rovana Plumb, a afirmat, la rândul său că oamenii din echipa PSD „se vor lupta la Bruxelles pentru România, pentru binele românilor".

„Îi rog pe această cale pe români să nu trimită în Parlamentul Europa persoane care votează împotriva propriei lor ţări, să trimită o echipă de patrioţi, aşa cum suntem noi”, a spus Plumb.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. Jurnalista Carmen Avram, realizator al postului TV Antena 3, a mulţumit echipei PSD pentru că a acceptat-o şi a ţinut să „garanteze” că va face tot ce îi stă în putinţă să ducă în Parlamentul European „adevărul despre această ţară, adevărul despre oamenii acestei ţări”.

„România să-şi recapete strălucirea pe care a pierdut-o acum nişte ani din varii motive şi cred că asta se poate face prin noi. Tocmai de aceea, dacă vreţi să duceţi împreună cu noi această bătălie pentru România, vă rugăm să ne fiţi alături” a spus Carmen Avram.

”La Bruxelles trebuie sa te lupti pentru fiecare roman din tara ta, ca o viata mai buna pentru ei depinde de ce facem la Bruxelles, trebuie sa ne aparam tara, sa nu o vorbim de rau si sa luptam pentru fiecare roman, aceasta e misiunea acestei echipe", a declarat Dan Nica.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea nu a fost prezent alături de candidaţii PSD la depunerea listelor PSD la BEC. În schimb. Câteva zeci de susţinători au fost prezenţi în zonă pentru a-i susţine pe candidaţii social-democraţi.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. „ PPU nu a încheiat vreo alianţă cu PSD şi are un membru în BEC, întrucât Grapini e deputată europeană. Agramata trişează. Ar trebui descalificată”, a scris Cristian Preda pe contul său de Facebook.

Eurodeputatul Cristian Preda susţine că este ilegal ca Maria Grapini, membră a PPU, să figureze pe lista PSD pentru alegerile europene şi că, prin urmare, candidatura acesteia ar trebui descalificată.

Comitetului Executiv Naţional al PSD a validat, luni, lista candidaților social-democrați pentru europarlamentare. După negocieri intense cu Liviu Dragnea, apar nume noi pe listă. Cap de listă este Rovana Plumb, secondată de Carmen Avram, jurnalistă la Antena 3.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. Carmen Avram

Carmen Avram, jurnalista de la Antena 3 desemnată să ocupe poziția a doua pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, spune că "a prins drag" de partidul social-democrat.

Carmen Avram a relatat că discursul Vioricăi Dăncilă din Parlamentul European a fost factorul decisiv pentru alegerea făcută, iar majorarea salariilor medicilor a cântărit enorm:

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. "Eu nu am fost votant PSD. Până în 2009 am votat PNL. După 2009 am tot găsit scuze că PNL o să își revină. După 2016 am văzut un partid care a fost votat și care a fost asaltat să fie scos de la putere. Am văzut că PSD nu cedează, ci are timp să rezolve și lucruri. În sfârșit avem doctori plătiți cum trebuie, iar asta a rezolvat-o PSD.

Am prins drag de el și am început să îl respect. Am început să simt lucruri pe care nu credeam că pot să le simt. S-au întâmplat lucrurile în ultimii 2 ani, care pentru mine au fost șocanți. Am decis să fiu total de partea lor când am auzit discursul rostit de Viorica Dăncilă în Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit.

M-am întâlnit cu președintele Liviu Dragnea care mi-a spus că ar vrea să mă gândesc la această propunere.

A fost foarte greu să iau această decizie. A fost greu și pentru echipa cu care am lucrat. Eu sunt un fan al democrației. Am ajuns să fie proteste, după ce un partid a câștigat alegerile la un scor mare", a declarat Carmen Avram.

Chris Terheș, un pastor cu un discurs anti-DNA, des invitat în studiourile Antena 3, a primit un loc eligibil pe lista PSD la europarlamentare.

Chris Terheș este apariția surpriză pe lista PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, pastorul remarcându-se în special în studiul Antena 3.

Chris Terheș, scrie Revista 22, luptă împotriva justiției și a procurorilor, este frecvent invitat la Antena 3 și are poziții împotriva statului de drept.

În 2018, Coaliția românilor din SUA, un ONG al cărui președinte este Chris Terheș, a sesizat Inspecția Judiciară împotriva judecătorului Cristina Tercea, președinta ÎCCJ.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. La momentul sesizării, Ziare.com a scris că ONG-ul menționat avea statut suspendat.

”Nu a fost nicio ezitare din partea colegilor noștri și nu azi au aflat despre ei.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019. Ce spune Dragnea despre candidații PSD?

”Carmen Avram e o doamnă pe care o știe o țară întreagă, care apără foarte mult principiul dreptății. A militat mereu împotriva unor abuzuri. Face parte dintr-o echipă de reporteri care nu a cedat la niște presiuni inimaginabile împotriva acelui trust de presă. E un patriot și un om care a sprijinit mereu nu PSD-ul, ci principiile în care crede PSD-ul.

Terheș e un cetățean româno-american din Zalău, care în multe momente importante, când alții tăceau, a avut poziții publice asumate, fără să fie un sprijinitor al PSD-ului, dar a susținut acțiuni începute de noi, împotriva abuzurilor.

Maria Grapini e un europarlamentar pe care și eu și partidul îl apreciem pentru pozițiile pe care le-a avut în Parlamentul European. O bună româncă.

Sunt oameni care vor forma o echipă în care am mare încredere”, a spus Liviu Dragnea.