La patru ani de la fuziunea PNL, Blaga s-a întâlnit doar cu foştii PDL-işti. Fără Ludovic Orban

După ce doi ani de zile a dispărut de pe scena politică, Vasile Blaga a avut miercuri o întâlnire cu foştii PDL-işti, la sediul din Modrogan. Practic sediul PNL, după fuziunea din 2014. La întâlnire nu a participat şi Ludovic Orban deşi acesta era în sediu. La finalul şedinţei de trei ore, Vasile Blaga a spus că nu vrea să mai ocupe funcţia de preşedinte al PNL, dar în partid este nevoie de o comunicare mai bună. Foarte important de precizat: Orban, Blaga şi Crin Antonescu au avut o întâlnire săptămâna trecută, iar potrivit unor surse, Blaga şi Antonescu ar putea să candideze la europarlamentare, în 2019.

La finalul şedinţei, Vasile Blaga a ieşit pe scările sediului, înconjurat de lideri ca Emil Boc sau Mircea Hava, foşti lideri PDL cu greutate:

"Am dorit să avem o şedinţă fără ordine de zi, pentru că am dus împreună foarre multe bătălii şi majoritata care nu erau în concediu au venit la întâlnire. Ne interesează parrtidul, parcusul lui, câştigarea alegerilor prezidenţiale, pentru că vedeţi cum se comportă PSD, ca un partid stat. Deci ce ar face dacă ar obţine preşedinţia? Deci dorim cu toţii un partid puternic, îl vom susţine pe preşedinte penru un al doilea mandat. Sunt multe lucruri de corectat", a afirmat fostul lider liberal, Vasile Blaga.

Acest a precizat că nu-şi mai doreşte niciodată să fie preşedinte al PNL, dar că poate juca un rol în partid şi fără a avea o funcţie anume.

"Vă spuneam de multe ori şi vă spun şi acum în curtea asta sunt de 28 de ani. Eu nu am obţinut puncte dând pe surse. Tot ce am spus, am spus colegilor. Eu nu mai doresc să fiu preşedinte al PNL niciodată. Cu tot ceea ce am făcut, am ajutat. Nu m-aţi văzut că am aruncat cu săgeţi în stânga în dreapta. Nu-mi trebuie nicio funcţie ca să am un rol în partid. Din moment ce au venit atâţia colegi, înseamnă că nu am nevoie de funcţii în partid pentru a avea un rol", a adăugat Blaga la finalul întâlnirii.

Pe de altă parte, Vasile Blaga a recunoscut că în PNL există unele probleme de comunicare şi că acesta ar fi fost unul dintre motivele dintre care foşţii PDL-işti, acum în PNL, au dorit să se întâlnească şi să discute.

La scurt timp a venit şi Ludovic Orban să dea declaraţii:

Actualul lider al partidului, Ludovic Orban, a fost întrebat dacă există o problemă în interiorul PNL privind susţinerea sa ca preşedinte al partidului, însă a negat.

"Sunt convins că sunt simple speculaţii de presă. La ora actuală, PNL este coerent, extrem de ferm în acţiunea de opoziţie faţă de majoritatea guvernamentală şi extrem de bine ancorat astăzi în procesul de construcţie a unei alternative credibile la modul în care este guvernată România astăzi. (...) Să lăsăm timpul să arate că toate speculaţiile care au apărut de o lună jumătate privitoare la eventuale frământări şi dispute care există în partid sunt invenţii, care nu au niciun fel de legătură cu realitatea", a afirmat Orban.