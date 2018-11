Klaus Iohannis a renunțat la diplomație: "Penibilă fază". L-a demolat pe Tudorel Toader

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a lăsat deoparte diplomația și a făcut mai multe afirmații dure în contextul războiului dintre Tudorel Toader și Augustin Lazăr.

Klaus Iohannis a intervenit în războiul dintre ministrul Justiției, Tudorel Toader, și procurorul general al României, Augustin Lazăr.

Președintele României l-a apărat pe Augustin Lazăr, afirmând că acesta "a făcut și face o treabă bună" și l-a atacat pe Tudorel Toader.

"Se contureaza un comportament sau o abordare a acestui ministru al Justitiei, abordare pe care as clasifica-o ca fiind pe langa lege, in privinta propunerilor si de numire, si de revocare. Nu mai am dubii, ma indrept, usor, usor, spre certitudini. Dar, cel putin in ceea ce priveste revocarea procurorului general, un demers aiuritor al acestui ministru si cu corolarul la fel de aiuritor, de povesti, manipulari publice. Penibila faza!", a spus Klaus Iohannis.

Apoi a continuat: "Suntem in situatia in care momentan s-a inceput un demers judiciar. Pot sa va spun inca de acum, ca sa nu fie speculatii. Pana cand judecatorii nu vor da un verdict final, nu am de gand sa fac nimic in aceasta chestiune.

Iar despre speta revocarii am mai vorbit. Procurorul general Lazar a facut si face o treaba buna, mi se pare total gresita solicitarea de revocare, din punct de vedere politic. Iar din punct de vedere legal voi scrie ceva atunci cand va fi situatia de asa natura. Ne aflam intr-o zona in care infractorii incearca sa acapareze justitia. Si pe cine nu vor putea acapara sau unde vad ei ca nu au sanse, vor sa ii indeparteze".

