Jocurile Olimpice de iarnă 2018 // Ce sportivi români au şansă să câştige o medalie. Program complet

Jocurile Olimpice de Iarnă 2018

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Cea de-a XXIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice moderne de iarnă va debuta în stațiunea montană sud-coreeană PyeongChang, de la ora 13.00, ora României. România va fi reprezentată la Jocurile Ompice de Iarnă 2018 de 28 de sportivi, printre care şi o rezervă, şi 27 de tehnicieni şi oficiali.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Pyeongchang a fost ales ca oraș-gazdă pe data de 6 iulie 2011 în cadrul a celei de-a 123-a întruniri a CIO din Durban, Africa de Sud[1], celelalte două candidate pentru găzduirea acestei ediții fiind Annecy (Franța) și München (Germania). Pyeonchang a câștigat cea de-a treia candidatură consecutivă, eșuând în trecut în fața orașelor Vancouver (Canada) și Soci (Rusia).

Va prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă și a doua a Jocurilor Olimpice organizate în Coreea de Sud; Jocurile Olimpice de vară din 1988 au avut loc în Seul. Pyeonchang va fi, de asemenea, al treilea oraș asiatic care organizează Jocurile de iarnă, după Sapporo în 1972 și Nagano în 1998. Vor fi primele Jocuri Olimpice de iarnă organizate într-un oraș-stațiune din 1992 încoace.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. LA JO vor fi incluse 102 evenimente sportive la 15 discipline din 7 sporturi: patinaj (patinaj artistic, patinaj viteză și patinaj viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordică, sărituri cu schiurile și snowboard), bob (bob și scheleton), biatlon, curling, hochei pe gheață și sanie.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Lista completă a sportivilor români care participă la Jocurile Olimpice de iarnă 2018:

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Biatlon

Biatlonul (combina forta si agresivitatea schiului fond cu precizia tirului) a aparut in padurile scandinave, pe vremea cand oamenii vanau pe schiuri. Primele intreceri se pare ca au aparut prin secolul al XVIII-lea, dar cele dintai competitii moderne au fost organizate de norvegieni in 1912.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Biatlonul a fost introdus in premiera la JO de la St. Moritz, in 1948, ca sport demonstrativ, dar la acea vreme s-a concurat la cinci discipline: schi fond si coborare, tir, scrima si calarie. Intrecerile masculine de biatlon, in varianta actuala, au fost introduse abia in 1960 (la JO de la Squaw Valley), iar cele feminine in 1992 (la JO de la Albertville).

Romania a fost reprezentata in premiera la JO in 1964, la Innsbruck, unde Gheorghe Vilmos a obtinut cea mai buna clasare de pana acum, locul 5, la 20 km. De atunci, romanii au lipsit doar de la editia JO din 1988.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa României de Biatlon

George Razvan Buta

Anul nasterii: 1993

Locul nasterii: Brasov

Eva Tofalvi

Anul nasterii: 1978

Locul nasterii: Miercurea Ciuc, Harghita

Nicolae Remus Faur

Anul nasterii: 1989

Locul nasterii: Bucuresti

Roland Ciprian Gerbacea - TEHNICIAN

Vasile Gheorghe - ANTRENOR

Gheorghe Girnita - ANTRENOR

Cristian Marian Mosoiu - TEHNICIAN

Gheorghe Iulian Pop

Anul nasterii: 1993

Locul nasterii: Brasov

Cornel Dumitru Puchianu

Anul nasterii: 1989

Locul nasterii: Brasov

Marius Petru Ungureanu

Anul nasterii: 1994

Locul nasterii: Vatra Dornei, Suceava

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Bob

Bobul, ca sport, a fost inventat spre finalul secolului al XIX-lea de elvetieni. Mai intai, talpile bobului au fost confectionate din lemn, dupa care, pentru a-i mari viteza, lemnul a fost inlocuit cu otel.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Primele curse de bob 4 persoane au fost introduse in programul olimpic la Chamonix, in 1924, la prima editie a JO de iarna. Cursele masculine de bob 2 au avut loc in premiera la JO de la Lake Placid, in 1932, iar primele intreceri feminine de bob 2, la Torino, in 2002.

Romania a fost reprezentata in premiera la acest spot in 1928, la JO de la St. Moritz, iar pana in prezent a lipsit de la JO in perioada 1940 - 1952 si de la editia din 1960.

Prima si singura medalie romaneasca la sporturile olimpice de iarna a fost obtinuta in 1968, la bob 2 de Ion Panturu si Nicolae Neagoe.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa Românie de Bob

Maria Adela Constantin

Anul nasterii: 1991

Locul nasterii: Bucuresti

Andreea Grecu

Anul nasterii: 1994

Locul nasterii: Bucuresti

Beatrice Puiu

Levente Andrei Bartha

Anul nasterii: 1977

Locul nasterii: Ploiesti, Prahova

Florin Cezar Craciun

Anul nasterii: 1989

Locul nasterii: Corabia, Olt

Nicolae Ciprian Daroczi

Anul nasterii: 1998

Locul nasterii: Pitesti, Arges

Dorin Alexandru Grigore

Anul nasterii: 1985

Locul nasterii: Bucuresti

Paul Septimiu Muntean

Anul nasterii: 1984

Locul nasterii: Baia Mare, Maramures

Paul Neagu - ANTRENOR

Iulian Daniel Pacioianu - ANTRENOR

Silviu Dan Scurtu - ANTRENOR

Mihai Cristian Tentea

Anul nasterii: 1998

Locul nasterii: Pitesti, Arges

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Sanie

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Sania s-a dezvoltat ca sport in Elvetia (si are radacinile) inca din secolul al XVI-lea. Primele sanii au fost construite insa 300 de ani mai tarziu de patronii unui hotel elvetian care au vrut sa-si impresioneze turistii cu senzatiile tari oferite de alunecarea cu sania.

Intrecerile de sanie si-au facut debutul olimpic la JO de la Innsbruck, in 1964, atat la feminin cat si la masculin, iar din 1976 se desfasoara pe aceeasi pista ca si bobul.

Romania nu a lipsit niciodata de la intrecerile olimpice de sanie din 1980, de la JO gazduite de Lake Placid. Cea mai buna clasare romaneasca a fost locul 4, la sanie 2, ocupat de Ioan Apostol si Liviu Cepoi, in 1992, la JO de la Albetville.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa României de Sanie

Raluca Nicoleta Stramaturaru

Anul nasterii: 1985

Locul nasterii: Sinaia, Prahova

Cosmin Eugen Atodiresei

Anul nasterii: 1994

Locul nasterii: Suceava

Alexandru Grigore Comsa - ANTRENOR

Valentin Cretu

Anul nasterii: 1989

Locul nasterii: Sinaia, Prahova

Stefan Musei

Anul nasterii: 1995

Locul nasterii: Vatra Dornei, Suceava

Eugen Teodor Radu - ANTRENOR

Theodor Andrei Aurelian Turea

Anul nasterii: 1998

Locul nasterii: Bucuresti

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Patinaj viteză

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Danezii au fost pionierii patinajului viteza. Inca din secolul al XIII-lea ei foloseau canalele inghetate sa se deplaseze dintr-un oras in altul. Totusi, primele intreceri de patinaj viteza au fost organizate in Olanda prin 1600, dar cel dintai concurs oficial a avut loc in 1863, in Norvegia.

Intrecerile masculine de patinaj viteza au fost introduse in programul olimpic in 1924, la Chamonix, cele feminine fiind acceptate abia din 1960, la JO de la Squaw Valley.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Romania a participat in premiera la intrecerile olimpice de patinaj viteza in 1980, la JO de la Lake Placid si a mai fost prezenta la JO din 1984, 1992, 1994, 1998 si 2002. Cea mai buna clasare de pana acum a obtinut-o Mihaela Dascalu, locul 6 la JO de la Albertville (1992), la 1000 m.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa României de Patinaj viteză:

Alexandra Ianculescu

Anul nasterii: 1991

Locul nasterii: Sibiu

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Schi fond

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Schiul fond este cel mai vechi stil de schi, practicat in tinuturile cele mai de nord ale Norvegiei. Oamenii mergeau pe schiuri intre localitati indepartate pentru comert, sau doar socializare, sau pentru a aduna lemne de foc. Primele competitii de schi fond au aparut in Norvegia la mijlocul secolului al XIX-lea.

Intrecerile masculine de schi fond au fost incluse in programul olimpic in 1924, la cea dintai editie a JO care a avut loc la Chamonix, iar cele feminine in 1952, la JO de la Oslo.

In programul olimpic sunt incluse sase probe, la masculin: 1,5 km sprint, 15 km individual, 30 km urmarire, stafeta 4x10 km, 50 km mass start, sprint echipe; si sase probe, la feminin: 1,5 km sprint, 10 km individual, 15 km urmarire, stafeta 4x15 km, 30 km mass start, sprint echipe.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Romania a participat in premiera la schi fond la JO din 1936, apoi la JO din 1956, 1964, si 1972, iar din 1988 nu a mai lipsit de la nicio editie a JO.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa României de Schi fond

Timea Lorincz

Anul nasterii: 1992

Locul nasterii: Gheorgheni, Harghita

Constantin Daniel Borca - ANTRENOR

Alin Florin Cioanca

LPS Bistrita

Anul nasterii: 1995

Locul nasterii: Bistrita

Paul Constantin Pepene

Anul nasterii: 1988

Locul nasterii: Brasov

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Schi sarituri

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Sariturile cu schiurile isi au originile in Norvegia, in secolul al XIX-lea, dar tehnica a suferit o multitudine de transformari de-a lungul timpului. Parintele variantei moderne a acestei discipline este considerat norvegianul Sondre Norheim, care in 1866 a castigat ceea ce a fost denumit primul campionat mondial oficial de schi sarituri.

Sariturile cu schiurile au facut parte din programul olimpic din 1924, de la prima editie a JO, de la Chamonix.

Romania a fost prezenta doar de doua ori in competitia olimpica de schi sarituri, in 1936 si 1992.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa României de Schi sarituri

Daniela Vasilica Haralambie

CS Sacele

Anul nasterii: 1997

Locul nasterii: Brasov

Magdo Nemeth Csaba - ANTRENOR

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Schi alpin

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Schiul are origini antice, in Rusia fiind descoperite fragmente de schiuri din anii 8000 – 7000 Inainte de Hristos. De asemenea, in tarile scandinave au fost gasite conservate o serie schiuri de diferite forme si dimensiuni. Schiul si-a schimbat destinatia de transport in activitate sportiva la inceputul secolului al XIX-lea. Prima competitie non-militara de schi a fost consemnata in 1840 in nordul Noregiei.

Intrecerile olimpice de schi alpin, atat cele masculine cat si cele feminine, au debutat la JO de la Garmisch – Paternkirchen, in 1936.

Romania a fost prezenta in competitia olimpica de schi alpin chiar din 1936, iar pana astazi nu a lipsit decat la editiile JO din 1952, 1960 si 1964.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa României de Schi alpin

Ania Monica Germaine Caill

Anul nasterii: 1995

Locul nasterii: Limoges (Franta)

Alexandru George Barbu

Anul nasterii: 1987

Locul nasterii: Sibiu

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Skeleton

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Skeletonul a aparut in mijlocul secolului al XIX-lea cand turistii britanici, veniti in Alpi, au inceput sa descopere placerea de a aluneca la vale pe sanie cu capul in jos. Intrecerile de skeleton s-au dezvoltat pe domeniul schiabil elvetian, mai intai ca distractie pentru cei bogati.

Intrecerile olimpice masculine au facut parte din programul olimpic mai intai in 1924, la prima editie a JO, apoi in 1948. Dupa o lunga pauza, au fost reluate in 2002, la JO de la Salt Lake City, atat la masculin cat si la feminin.

Romania a participat o singura data in competitia olimpica de skeleton in 2010, la JO de la Vancouver, unde Maria Marinela Mazilu a ocupat locul 19.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Echipa României de Skeleton

Maria Marinela Mazilu

Anul nasterii: 1991

Locul nasterii: Ramnicu Valcea

Delia Ivas - ANTRENOR

Dorin Dumitru Velicu

Anul nasterii: 1986

Locul nasterii: Hunedoara

Jocurile Olimpice de Iarnă 2018. Google are un doodle special cu zăpadă

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Google are astăzi un doodle special pentru a marca începerea Jocurile Olimpice de Iarnă 2018.

Jocurile Olimpice de Iarnă 2018. Competiţia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt români, se va desfăşura între 9 şi 25 februarie, la 30 de ani după JO de vară de la Seul, din 1988.

Oraşul PyeongChang a obţinut, la 6 iulie 2011, dreptul de organizare a "Olimpiadei albe" după ce şi-a depus candidatura de trei ori consecutiv, în 2010, 2014 şi 2018, potrivit site-ului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Jocurile Olimpice de Iarnă 2018. PyeongChang este un district aflat în partea de nord-est a Republicii Coreea, din provincia Gangwon. Oraşul se află în preajma Munţilor Taebaek şi se află la 180 de kilometri est de capitala ţării, Seul. Localitatea se află la 700 metri înălţime faţă de nivelul mării şi este un loc prielnic pentru pasionaţii sporturilor de iarnă.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Decizie fără precedent luată de sportivii din Coreea de Nord

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Sportivii nord-coreeni care participă la Jocurile Olimpice de iarnă, ediţia 2018, au hotărât, vineri, să refuze smarthpone-urile oferite de organizatori, pe care ar fi trebuit oricum să le returneze la finalul competiţiei de la PyeongChang, după mai multe decizii contradictorii ale CIO legate de acest subiect, informează AFP.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) oferă telefoane de ultimă generaţie ale producătorului şi sponsorului sud-coreean Samsung tuturor sportivilor angajaţi. Aparatele conţin aplicaţii utile pentru sportivi, informaţii despre logistică sau orarele diferitelor probe ale competiţiei.

Însă instanţa olimpică a anunţat iniţial, miercuri, că nu va putea oferit aceste telefoane sportivilor iranieni şi nord-coreeni, din cauza sancţiunilor internaţionale care vizează cele două ţări.

În faţa protestelor puternice ale autorităţilor iraniene, care au ameninţat compania Samsung cu represalii economice, CIO a făcut un pas înapoi şi a acceptat joi ca sportivii din cele două ţări vizate să primească telefoanele respective, cu condiţia ca nord-coreenii să returneze aparatele înainte de a se întoarce acasă, la finalul Jocurilor.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Vineri, agenţia sud-coreeană de presă Yonhap a precizat că sportivii nord-coreeni au decis pur şi simplu să refuze smartphone-urile oferite de organizatori. Nu a fost oferită nicio motivaţie oficială, însă accesul la internet este foarte strict controlat în Coreea de Nord, scrie Agerpres.

Un purtător de cuvânt al CIO, contactat de AFP, nu a putut confirma această informaţie.

La Jocurile Olimpice de iarnă ediţia 2018 participă 22 de sportivi din Coreea de Nord, alături de mai mulţi antrenori şi membri ai delegaţiei.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Gigantul Samsung este cel mai mare constructor la nivel mondial de smartphone-uri, reprezentând el singur o cincime din produsul intern brut al Coreei de Sud.

Telefoanele Galaxy Note 8, oferite sportivilor prezenţi la PyeongChang, se vând cu aproximativ un milion de woni sud-coreeni (aproape 750 euro) şi ar putea intra, deci, sub efectul sancţiunilor legate de produsele de lux, a căror furnizare către Coreea de Nord este interzisă.

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Un purtător de cuvânt al grupului a subliniat că Samsung nu are nicio legătură cu decizia de a oferi telefoanele respective sportivilor olimpic, orice hotărâre în această privinţă fiind luată de către CIO.