Iordache, în scandalul Dragnea: ”La stat e ca la privat. Realitatea e aia pe care o spun eu!”

Intrat în legătură telefonică la Realitatea TV, Florin Iordache s-a dezlănțuit în direct, ridicând tonul și vorbind mai ceva ca la piață. ”Domnișoară, nu înțelegi că eu am treabă, nu stau să îmi povestești tu cum e la stat sau la privat”, a spus Iordache. Scandalul a izbucnit după ce Ioprdache a fost întrebat de ce nu a fost internat Liviu Dragnea într-un spital de stat.

După ce a afirmat miercuri că între spitalele de stat și cele private nu există nicio diferență, Florin Iordache a intrat în direct, prin telefon, la Realitatea TV, unde s-a enervat și a adoptat un ton și mai agresiv.



Totul pentru a explica de ce nu s-a internat șeful său, Liviu Dragnea, într-un spital de stat.

Iordache s-a dezlănțuit în direct, ridcând tonul și vorbind ca la el acasă: ”Că e la stat sau la privat nu e nicio problemă, prin măsurile pe care noi le-am luat că e la stat sau privat condițiile sunt la fel de bune. Eu am fost într-un spital de stat unde am fost la fel de mulțumit ca la un spital privat. Ce vă deranjează că e la stat sau la privat?! Domnișoară, nu înțelegi că eu am treabă, nu stau să îmi povestești tu cum e la stat sau la privat? Din punctul meu de vedere, că e la stat sau că la privat, condițiile sunt la fel! Realitatea e aia pe care ți-o spun eu! Că îți spun ție în cască că vezi o anumită realitate e problema ta!”, a spus Iordache.

Înregistrarea integrală a intervenției telefonice a lui Florin Iordache la Realitatea TV o puteți urmări în clipul de mai jos.

Liviu Dragnea a fost externat marți. Anunțul fusese făcut de Cărălin Rădulescu. „Starea de sănătate a domnului președinte este mai bună. Se pare că nu se va apela la o intervenție chirurgicală. Se va merge pe proceduri medicale de genul gimnastică sau kinetoterapie. Externarea va avea loc probabil ori în această seară (marţi - N.R.), ori mâine (miercuri - N.R.). Apoi începe să funcționeze în mod normal venind la Parlament", a precizat Cătălin Rădulescu.