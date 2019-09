Ce se întâmplă în corpul omului în timpul unui atac de cord

Un atac de cord poate sa apara brusc. Simptomele nu sunt iesite din comun si multi oameni nici nu-si dau seama cand au un atac de cord. Uneori poate fi vorba de UN SINGUR simptom, iar acest lucru ingreuneaza diagnosticarea.

Dar ce se intampla in corp in timpul unui atac de cord? Subiectul tratat de estisanatos.com spune că inima este un organ extraordinar, care poate functiona chiar si in afara corpului, atat timp cat are o sursa de oxigen. Sarcina acestui organ este de a pompa neincetat sange in intreg corpul.

Daca inima acumuleaza placa de-a lungul anilor, aceasta poate ingrosa arterele si obstructiona sangele. La inceput este posibil sa nu se simta ca fluxul sanguin s-a ingustat, pentru ca de indata ce o artera coronariana nu poate transporta sange la inima, alte artere coronariene preiau sarcina arterei afectate.