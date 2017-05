Începe sezonul lui! Află cât de benefic este socul pentru sănătatea ta

Toată lumea iubește socata în verile fierbinți de vară, dar puțini știu că din soc se mai poate obține și tinctură, care are cel puțin la fel de multe beneficii pentru sănătate. Indiferent dacă prepari chiar tu tinctura de soc sau o achiziționezi, din comoditate sau pentru mai multă siguranță, din farmacie sau plafar, ea este un produs naturist pe care merită să îl ai în casă în orice moment, dintr-o serie lungă de motive.

Tinctura de soc este unul dintre cele mai eficiente produse cu acţiune detoxifiantă, conceput în vederea corectării consecinţelor unui stil de viaţă nesănătos. Tinctura din fructe de soc poate fi aliatul tau in curele de slabire pentru ca ajuta la normalizarea greutatii corporale si favorizeaza eliminarea excesului de lichide din organism.

Iată care sunt beneficiile tincturii de soc:

– este laxativ, diuretic, antiseptic intestinal, antiviral;

– contine multa vitamina C si alti compusi benefici pentru stimularea sistemului imunitar. Este un adjuvant excelent in sezonul rece pentru prevenirea racelilor si gripelor si sustinerea organismului in lupta cu virusurile;

– contine cantitati semnificative de vitamina A, vitamina B6, fier si fosfor;

– este bogat in flavonoide cu rol in protejarea sistemului cardiovascular si prevenirea inflamatiilor;

– contine antioxidanti care protejeaza celulele si impiedica virusurile sa cauzeze boli;

– este un excelent detoxifiant – sustine eliminarea in mod natural a substantelor toxice din organism;

– ajuta la eliminarea apei in exces din tesuturi;

– previne constipatia, balonarea si indigestiile;

– pentru ca elimina toxinele, este benefic in tratamentul acneei si a altor afectiuni cutanate – psoriazis, dermatite, eczeme;

– este recomandat in curele de slabire pentru ca regleaza apetitul, stimuleaza metabolismul si accelereaza tranzitul intestinal;

– regleaza nivelul de hormoni din organism, previne problemele menstruale si chisturile ovariene;

– antocianina din compozitia sa blocheaza dezvoltarea tumorilor, reduce frecventa cancerelor si impiedica lipirea colesterolului „rau” (LDL) de vasele de sange prevenind, astfel, bolile cardiovasculare;

Pentru a face acasa tinctura de soc culegeti fructele care nu au ajuns complet la maturitate, care au o culoare rosie spre violet. In cel mult 24 de ore de la recoltare, separati bacele de codite, spalati-le foarte bine, scurgeti-le de apa si zdrobiti-le cu o furculita pana devin ca o pasta.

Puneti intr-un tifon curat si stoarceti cu mana, prin presare pentru a obtine cat mai mult suc din fructe. Combinati apoi in proportia 1:1 cu alcool – 1 pahar de suc amestecat cu 1 pahar de alcool alimentar, dublu rafinat.

Pune capacul, inveleste borcanul in punga de hartie si lasa-l la macerat pentru 4-6 saptamani. Dupa aceasta perioada strecoara tinctura si toarn-o intr-o sticla inchisa la culoare (sau invelita, din nou, in hartie maro) si pastreaza tinctura la loc racoros si intunecos. Pastrata in conditii corespunzatoare, tinctura astfel preparata rezista pana la 2 ani.

ADMINISTRARE TINCTURA DE SOC

Doza obisnuită, pentru intarirea sistemului imunitar sau pentru diverse afectiuni, este de 1 lingurita de tinctura de soc de trei ori pe zi pentru adulti si o jumatate de lingurita de 3 ori pe zi pentru copiii cu varsta peste 10 ani. Tinctura se ia pe stomacul gol, inainte de masa, iar pentru ca gustul e foarte intens si alcoolul se simte puternic, se recomanda sa o amesteci intr-un pahar cu apa.

Pentru accelerarea tranzitului intestinal se recomandă câte 2 linguriţe de tinctură diluate în 100ml de apă (jumătate de pahar) de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, înainte de culcare.

Pentru menţinerea greutăţii corporale în limite normale se recomandă câte 3 linguriţe de tinctură diluate în 100ml de apă (jumătate de pahar), administrate cu 10minute înaintea meselor principale

Tulburari hormonale diverse

Cura de lunga durata cu tinctura de fructe de soc are efecte exceptionale mai ales in cazul afectiunilor endocrine care apar corelate cu tratamentul medicamentos abuziv. Se ia 1/2 -1 lingura de tinctura diluata in 1/2 pahar cu apa dimineata, pe nemancate si aceeasi doza seara.

In cazul chistului ovarian si al ovarelor polichistice, fibromului uterin si mastozei, in special atunci cand acestea sunt asociate cu constipatia, acest tratament are o eficienta exceptionala, mai ales daca este asociat cu o cura cu extract de muguri de zmeur (Rubus idaeus) (50 de picaturi, de 3 ori pe zi).

Contraindicatii tinctura de soc

Din cauza conţinutului de alcool nu se recomandă administrarea în: hepatite virale, toxice şi metabolice, steatoză hepatică, ciroză hepatică, sarcină şi alăptare. Astenie (slăbiciune fizică), diaree, colită de fermentaţie, copii sub 10 ani, alergie la soc, tratamente care nu permit consumul de alcool.

