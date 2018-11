Ilan Laufer îl acuză pe Iohannis de ANTISEMITISM

Ilan Laufer, omul propus de PSD la Ministerul Dezvoltării și refuzat de Klaus Iohannis, a lansat acuzații fără precedent la adresa președintelui României. El l-a acuzat de antisemitism, dar și de blocarea unor acțiuni ale guvernului.

”Sunt Ilan Laufer, din părinți români, născut la București, la maternitatea Polizu. Am studii superioare. Azi, în anul 2018, am fost respins de președintele României. Sunt îngrijorat de motivele care au stat în spatele acestei decizii, fără să motiveze această decizie, ceea ce e neconstitutțional. E un nou act de antisemitism, l-a demonstrat în ultimul an. A avut mai multe ieșiri împotriva evreiulor și a făcut declarații antisemite, a refuzat trimiterea unui ambasador în Israel și a sabotat ședința de guvern comună ce ar fi trebuit să aibă loc.”, a spus Ilan Laufer.

Ilan Laufer a declarat, marți seara, la sediul PSD, că președintele Klaus Iohannis a respins numirea sa în fruntea Ministerului Dezvoltării din antisemitism, el acuzându-l pe șeful statului că acesta este un gest dintr-un lung șir de acțiuni antisemite.

„Dragi români, mă numesc Ilan Laufer, sunt cetățean român, din părinți români, născut la Maternitatea Polizu, foarte aproape de Guvern”, și-a început Laufer declarația.

Ilan Laufer a afirmat că respingerea numirii sale de către Klaus Iohannis este neconstituțională și constituie ”nou act de antisemitism”. El l-a acuzat pe președinte că a contribuit inclusiv la sabotarea ședinței de Guvern comune România- Israel.

„Voi face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Consider că refuzul domnului Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a debutat cu expresia 'niște evrei', a urmat cu o plângere penală împotriva premierului României și continuă astăzi cu refuzarea unei propuneri de vicepremier și ministru al dezvoltării în Guvernul României. Totodată voi face o cerere către IGS, Comunitatea Evreiască din Statele Unite, pentru a-i retrage decorația acordată președintelui Klaus Iohannis”, a declarat Ilan Laufer, într-o conferiță de presă.

Cine este Ilan Laufer?

Harry-Ilan Laufer s-a născut la 16 august 1983.

A urmat cursurile Liceului de Arte Plastice ''Nicolae Tonitza'' şi este absolvent al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (2006), conform CV-ului publicat pe site-ul www.imm.gov.ro.

A fost Listing Agent / Residential Negotiator în cadrul CBRE (februarie 2003-octombrie 2004); Senior Office Negotiator / Corporate Manager, Balkan Real Estate, Bucharest (octombrie 2004-mai 2005); Development Manager (mai 2005-februarie 2006), găsind noi locaţii pentru magazinele Time Out pe întreg teritoriul României; manager de vânzări zonal (februarie-decembrie 2006) pentru lanţul de centre comerciale Winmarkt; proprietar şi fondator al Retail Group (octombrie 2006-ianuarie 2017); proprietar, fondator şi director general pe domeniul cosmetice (martie 2013-august 2016), dezvoltând un lanţ de şapte magazine de cosmetice sub brandul Just Cosmetics. Ilan Laufer a intermediat intrarea celor de la H&M pe piaţa din România şi a contribuit la extinderea Grupului Inditex pe piaţa locală, precizează site-ul citat.

Din februarie 2013 până în noiembrie 2014, a fost consilier personal al ministrului delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.

Începând cu 18 ianuarie 2017 şi până la 29 iunie 2017, a ocupat postul de secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. La 29 iunie 2017, Harry-Ilan Laufer a fost învestit ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, funcţie pe care a deţinut-o până la 29 ianuarie 2018.