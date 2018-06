Horoscop sâmbătă, 16 iunie. Luna intră în Rac și Leu. Efecte majore pentru tine

Horoscop sambata 16 iunie

Horoscop sâmbătă, 16 iunie. Luna nouă în Gemeni de miercuri 13 iunie își menține influența aproximativ 12 zile și își continuă mișcarea, propulsându-ne în weekend cu un mix de Luna în Rac și Luna în Leu pe durată a 3 zile!

Horoscop sâmbătă, 16 iunie. Avem la dispoziție 3 zile în care să ne ocupam de foarte multe aspecte ce țin de suflet, copii, casă, drag și bine dar și de propria strălucire. Este important să nu trăim contra curentului universal și să profităm de energiile Lunii în viață noastră.

Horoscop sâmbătă, 16 iunie. Pregătește-te pentru noi începuturi, noi oameni, noi idei, noi proiecte, varietate și spontaneitate. Dacă te zbați cu o problemă și te învârti în cerc, acum este șansa ta să o rupi cu totul și să alegi un nou început decisiv, asumat cu curaj.

De Sambata 16 iunie si pana Luni, Luna se muta in Leu si in crestere.

Atunci cand Luna este in iubitorul-de-viata Leu ne aduce o energie creativa, dragastoasa si jucausa care ne reaminteste ca uneori in viata doar trebuie sa ne relaxam si odihnim motoarele.

Energia Leului in combinatie cu Luna te ajuta sa intri in contact cu copilul tau interior. Acum ai ocazia sa te gandesti la vremurile cand erai mic sau tanar. Care era jocul tau preferat? Cand ai ras ultima data cu sughitri si in hohote, asa cum fac cei mici?

A fi in preajma copiilor este terapeutic cand Luna este in acest semn. Interactiunea cu un copil ne reaminteste cum sa privim lumea cu ochi stralucitori si inima deschisa.

Iata horoscopul zilei de SAMBATA 16 iunie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Planurile tale au avut de suferit decalari pe care nu le-ai putut controla recent. Ramai calm si continua sa avansezi asa cum poti. Incearca sa nu iti mai adaugi noi responsabilitati si descurca-te doar cu cele de pe rol. E suficient.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Simti nevoia sa stai de vorba mai profund cu oamenii in care ai incredere, sa iti impartasesti obiectivele si visele cu ei si sa vezi ei ce gandesc. Este o idee buna, cat timp nu lasi pe nimeni sa te influenteze semnificativ.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te simti creativ in mod special, puternic si dinamic. Asta iti da forta de a clarifica o problema o data pentru totdeauna. Nu te lasa purtat de entuziasm exagerat. Ia-ti un moment sa te gandesti cu atentie cum sa gestionezi situatia cel mai bine. Trebuie si sa iti controlezi comportamentul fata de altii altfel vor aparea neintelegeri.

