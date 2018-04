Herta Muller, după ce a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor: Nu ştiam că fac parte din Uniune

Scriitoarea de origine romana Herta Muller, recent suspendata din Uniunea Scriitorilor din Romania pentru ca nu si-a platit cotizatia anuala, spune ca nici macar nu stia ca este membra a Uniunii.

Digi24 scrie ca autoarea a declarat, pentru presa germana, ca decizia de suspendare este "un teatru absurd", din moment ce nici macar nu stia ca e membra a Uniunii, deci prin urmare, nu stia ca are de platit cotizatia anuala, in valoare de 150 de lei.



"Nu am stiut ca fac parte din Uniunea Scriitorilor din Romania. Nu m-a intrebat nimeni daca vreau sa fac parte din Uniune si nimeni nu m-a anuntat ca sunt membru. Cand s-o fi intamplat oare asta? Nici macar vreo cerere sa platesc cotizatia nu am primit", a declarat, pentru presa germana, Herta Muller, potrivit Digi24.



Muller a declarat ca urma sa fie primita in Uniune, insa si-a conditionat intrarea de cea a autorului german William Totok, iar pentru ca Totok nu a fost acceptat, nici ea nu a mai devenit membra a Uniunii.