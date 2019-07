HALEP - SVITOLINA LIVE ↑ ↑ ↑ Bătălia pentru marea FINALĂ de la WIMBLEDON

HALEP - SVITOLINA LIVE. Românca și ucraineaca dau piept una cu cealaltă după o lungă perioadă.

LIVETEXT

SETUL 1

- 2-0 pentru româncă. Simona este în mare formă. Svitolina a salvat două mingi de break, însă nu a fost suficient!

- 1-0 pentru Simona. Meciul a început cu un game maraton. Simona este destul de agresivă.

ORA 15.08: Începe meciul: Simona servește prima!

ORA 15: Cele două jucătoare au ieșit la încălzire!

Svitolina nu este în cea mai bună formă având în vedere problemele de la genunchi cu care se confruntă. În cealaltă semifinală de la Wimbledon se vor întâlni americanca Serena Williams și cehoaica Barbora Strițova. ↑

Simona Halep e la a doua semifinală la Wimbledon din carieră. Pe prima a pierdut-o în fața canadiencei Eugenie Bouchard, iar acum visează să dea lovitura și să meargă în marea finală, acolo unde ar putea da din nou peste coșmarul Serena Williams.

"Joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă", a spus HALEP după meciul din sferturi cu chinezoaica Zhang, dar n-a vrut să-și aducă aminte de meciul cu Bouchard din 2014.

Va fi a opta întâlnire dintre Simona Halep și Elina Svitolina, ucraineanca având avantaj la general, scor 4-3.

„De fiecare dată când am jucat cu Svitolina a fost greu. Mă aştept la un nou meci greu. Suntem în semifinale, aşa că nu prea contează de câte ori ai jucat împotriva viitoarei adversare sau ce scor e în meciurile directe. Trebuie să dau tot ceea ce am mai bun şi să încerc să câştig meciul. Pe amândouă. Nu contează. E semifinală de Grand Slam pe iarbă. Oricine poate juca bine și chiar nu contează. Când mă gândesc la Svitolina îmi vine în minte cu siguranță revenirea de la Roland Garros" – a spus Halep.

În 2017, Simona Halep reușea o revenire incredibilă în fața Svitolinei în sferturile de la Roland Garros. Ucraineanca avea atunci un set luat și 5-2 în setul secund, însă Simona a dus setul în tie-break, iar apoi s-a impus cu 6-0 în decisiv.

Simona Halep a ajuns în semifinale după o revenire spectaculoasă în fața chinezoaicei Zhang, care a condus-o cu 4-1 în primul set. Simona Halep a revenit și a învins fără probleme cu 7-6 și 6-1.

Pentru parcursul de până acum, Simona Halep și-a adăugat în cont 662.000 de euro.

Cu încă o victorie, Simona Halep va ajunge în finala de la Wimbledon și va primi 1.322.937 de euro, iar dacă va triumfa în finală și va ridica trofeul deasupra capului, Simona va primi 2.645.874 de euro.

Simona Halep beneficiază de un moment favorabil pentru a-și etala cel mai bun tenis al ei pe iarbă: sumele oferite în acest an la turneul de la Londra sunt cu 4,65% mai mari decât cele acordate în ediția precedentă.

