Gest fără precedent al Poliţiei Locale Bucureşti. Taximetriştii, sfătuiţi să evite DOUĂ APLICAŢII

Politia Locala a Municipiului Bucuresti a inceput sa le spuna soferilor de taxi care folosesc aplicatiile Clever Taxi si Star Taxi sa nu le mai foloseasca si au incheiat procese verbale in care se consemna ca acestia folosesc aplicatiile, au confirmat pentru HotNews.ro reprezentantii celor doua companii.

Soferii de taxi nu au fost amendati, iar reprezentantii celor doua companii spun ca acest lucru nici nu este posibil, potrivit reglementarilor actuale. Reprezentantii Star Taxi si Clever Taxi spun ca actiunile autoritatii locale sunt un abuz si o forma de a intimida soferii.

"Intai au inceput sa anunte dispeceratele de taxi membre COTAR, pe statii, ca soferii sa nu mai foloseasca Star Taxi si Clever Taxi. Apoi Politia Locala a Municipiului Bucuresti a venit in statiile de taxi de la AFI Cotroceni si Mall Vitan si au facut niste constatari, procese verbale in care s-a constatat ca soferul foloseste aceste aplicatii pentru preluarea comenzilor. Soferii au fost intrebati ce aplicatii folosesc si li s-a spus sa nu mai lucreze cu aceste aplicatii pe viitor si sa foloseasca doar aplicatiile dispeceratelor. Nu s-a aplicat nico sanctiune aseara. Intelegem ca astazi sunt din nou pe strazi oamenii din Primarie. Noi consideram ca a fost un abuz orchestrat de dispeceratele de taxi. Primaria nu face decat sa respecte ce dicteaza dispeceratele. Este un abuz ce face Primaria si se incearca eliminarea din piata a singurei metode sigure de a comanda un taxi in Bucuresti", a declarat pentru HotNews.ro Dan Cojocaru, director general Star Taxi.

"In primul rand, acea reglementare nu este nicaieri publicata, nu este trecuta in Monitorul Oficial, ca sa putem sa afirmam ca este in vigoare. Asta este prima problema. A doua problema este ca potrivit acelei reglementari, furnizorii de comenzi ar trebui sa fie amendati, insa potrivit documentului respectiv furnizori pot fi doar dispeceratele, noi avand o aplicatie de comunicare intre clienti si soferi, directa, fara intermediere, deci in cazul nostru nu se aplica. Amenda nu se va putea aplica niciodata soferilor, nu este niciun fel de baza legala pentru asta. Ce s-a intamplat aseara au fost niste procese verbale de constatare in care politistii locali au facut un abuz in incercarea de a intimida soferii ca sa nu mai foloseasca aplicatia si au scris un proces verbal de constatare. Nu este un avertisment, nu scrie nicaieri ca este ilegal, doar constata ca foloseste aplicatia Clever Taxi", a declarat pentru HotNews.ro Mihai Rotaru, director General Clever Taxi.

Pe 19 decembrie, Consiliul General al municipiului Bucuresti, la propunerea primarului Gabriela Firea, a aprobat modificarea regulamentului de taximetrie din Bucuresti astfel incat pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti. Aceasta prevedere va afecta Clever si Star Taxi, posibil si Uber si Taxify, care nu sunt dispecerizate.