Gabriela Firea așteaptă opinii de la cetățeni privind vinieta. A înființat un tel verde

Gabriela Firea

0800 800 868 - tel verde la care populația poate opina cu privire la introducerea vinietei pentru mașinile poluante

Primarul general Gabriela Firea a înființat un tel verde pentru cetățenii care doresc să vină cu propuneri legate de măsura privind introducerea unei viniete în Capitală.

Edilul șef a reiterat faptul că acest proiect este absolut necesar pentru că Bucureștiul se află printre cele mai poluate orașe din țară.



”Va rog sa-mi transmiteti la adresa de mail oxigen@pmb.ro si tel verde 0800 800 868 sugestiile, propunerile de imbunatatire privind proiectul anuntat saptamana trecuta, care vizeaza limitarea accesului autoturismelor poluante in Bucuresti si introducerea vinietelor Oxigen B si C.

Vom armoniza textul in functie de opiniile primite.

Este un proiect absolut necesar, suntem pe locul 6 in Europa ca nivel de poluare. In top 5 al celor mai poluate orase din Romania figureaza : Iasi, Cluj-Napoca, Brasov, Bucuresti, Ploiesti. Urmate de Timisoara, Oradea, Sibiu etc.

Principalul motiv este traficul intens cu autoturisme neprietenoase cu mediul. Orice idee constructiva este binevenita!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Reamintim că Gabriela Firea a anunţat, săptămâna trecută, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt înmatriculate în Bucureşti sau Ilfov vor putea intra în Capitală numai după achitarea unei viniete. De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt înmatriculate, nu vor mai putea să circule în centrul Capitalei.

Va exista o taxă de 10 lei pe zi pentru mașinile care nu sunt înregistrate în București şi de 1900 lei pe an. Mai mult, și mașinile non-euro, euro 1 și 2 vor fi taxate.