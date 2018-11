Gabriela Firea a luat poziție: "Dați-mi măcar asta"

Gabriela Firea

Gabriela Firea s-a implicat în cazul grevei de la metrou, programată pentru ziua de miercuri, 21 noiembrie, între orele 4:00 și 16:00.

Gabriela Firea a declarat, într-un comunicat remis realitatea.net, că nu are pârghiile legale pentru a interveni în conflictul de la Metrorex, dar a solicitat transferarea stațiilor de metrou în administrarea PMB. "Daca nu se doreste transferul metroului in administrarea Primariei Capitalei [...], macar sa se transfere statiile, care arata deplorabil", a solicitat Gabriela Firea.

"Fac apel la responsabilitatea si profesionalismul reprezentantilor Ministerului Transporturilor sa identifice urgent solutii, astfel incat greva generala de la metrou sa fie anulata, pentru ca un astfel de eveniment ar afecta serios viata bucurestenilor.

In intalnirile directe pe care le-am avut cu ministrii transporturilor - patru, de cand sunt primar general- cat si in grupurile de lucru la nivel de experti in mobilitate, am solicitat ca metroul sa fie transferat la Primaria Capitalei, astfel incat sa putem investi si asigura un transport public modern, integrat si eficient, asa cum se intampla in toate orasele europene dar, ca si in cazul Centurii Capitalei, interesul public nu a fost suficient de convingator. In ciuda eforturilor Primariei Capitalei de a dovedi ca este capabila sa asigure tot ceea ce este nevoie pentru ca situatii ca cea de acum sa nu se intample, alte interese sunt, se pare, luate in considerare.

Daca nu se doreste transferul metroului in administrarea Primariei Capitalei, asa cum prevede Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Capitalei (PMUD), document strategic realizat sub coordonarea specialistilor BERD, macar sa se transfere statiile, care arata deplorabil si pe care Primaria Capitalei le poate reabilita. Vrem sa investim in siguranta si confortul celor aproape 1 milion de bucuresteni care folosesc zilnic metroul.

Ca Primar General nu am in acest moment parghiile legale sa intervin in medierea acestui conflict, dar ii asigur pe bucuresteni ca, in cazul in care angajatii Metrorex isi mentin decizia de a intra in greva, Primaria Capitalei, prin STB (fosta RATB) va lua masuri pentru asigurarea la capacitate maxima a transportului public de suprafata.

Astfel, Societatea de Transport Bucuresti va scoate in traseu toate vehiculele disponibile, iar aceasta masura va fi mentinuta si in afara orelor de varf, pana la reluarea circulatiei pe reteaua de metrou", a explicat Gabriela Firea în comunicatul remis realitatea.net.

Sindicaliştii Metrorex vor intra în grevă generală de miercuri, 21 noiembrie, dacă nu li se satisfac pretențiile.

Greva generală de la Metrorex ar urma să aibă loc miercuri, 21 noiembrie, între orele 4:00 şi 16:00.

Sindicaliştii au solicitat inițial șefilor Metrorex o creştere salarială de 42 de procente, însă li s-a oferit 18 la sută.

Până la urmă, sindicaliștii au acceptat reducerea pretențiilor la o majorare salarială de 21 la sută.

Cât costă acum o călătorie cu metroul și abonamentele

Cartela 1 calatorie = 2.5 lei



Cartela cu 2 calatorii = 5 lei

Cartela cu 10 calatorii = 20 de lei

Cartela Abonament pe o zi = 8 lei

Cartela Abonament lunar cu numar nelimitat de calatorii = 70 de lei